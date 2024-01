Pliezhausen (RT): Fahrzeug beim Überholvorgang gestreift Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein 45 Jahre alter Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der B27 erlitten.

Reutlingen (ots) - Eine 22-Jährige war gegen 19.10 Uhr mit ihrem Ford Fiesta auf der rechten Spur der Bundesstraße in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs. Als sie auf Höhe von Rübgarten zum Überholen des vorausfahrenden Ford Ka eines 45-Jährigen auf die linke Fahrspur wechselte, wurde ihr Wagen offenbar von einer Windböe erfasst. Der Fiesta prallte daraufhin mit der rechten vorderen Stoßstange gegen die hintere linke Fahrzeugecke des Ka. Dieser geriet daraufhin ins Schleudern, drehte sich mehrfach und kam auf der Fahrbahn zum Stehen. Der 45-Jährige wurde dabei nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Sein Pkw musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. (rd)



Römerstein (RT): Fußgänger angefahren



Leicht verletzt wurde ein 54 Jahre alter Fußgänger am Dienstagabend auf der Poststraße. Ein 68-Jähriger war gegen 17.35 Uhr mit seinem Peugeot auf der Poststraße in Richtung Donnstetten unterwegs. Dabei übersah er seinen Angaben zufolge den Fußgänger, der sich bereits im Bereich der Fahrbahnmitte auf dem dortigen Fußgängerüberweg befand und touchierte ihn mit seinem Außenspiegel. Ein Rettungswagen brachte den Fußgänger nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. (cw)



Zwiefalten-Gauingen (RT): Brand in ehemaliger Arbeiterunterkunft (Zeugenaufruf)



Zum Brand in einem leerstehenden historischen Gebäude sind die Einsatzkräfte am Mittwochmorgen ausgerückt. Gegen 6.20 Uhr waren die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert worden, nachdem Zeugen den Brand auf dem Gelände des ehemaligen Steinbruchs entdeckt hatten. Die Feuerwehr, die mit sieben Fahrzeugen und 67 Feuerwehrleuten anrückte, konnte den Brand in dem Gebäude löschen, bei dem es sich um den ehemaligen Unterkunftstrakt der Arbeiter des Steinbruchs handelte. Verletzt wurde niemand. Zur Höhe des Sachschadens liegen noch keine Informationen vor. Das Gebäude ist, wie der Steinbruch selbst, seit vielen Jahren nicht mehr in Betrieb, dennoch sind die Räume im Unterkunftsbereich immer noch mit dem alten Mobiliar ausgestattet. Der Polizeiposten Zwiefalten geht Hinweisen nach, die darauf hindeuten, dass sich Personen unbefugt in dem historischen Gebäude aufgehalten haben könnten und sucht unter der Telefonnummer 07373/2823 nach Zeugen. (cw)



Neckartailfingen (ES): Nicht aufgepasst und aufgefahren



Unachtsamkeit und nicht ausreichender Sicherheitsabstand dürften den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Dienstagnachmittag auf der B 312 im Bereich der Zufahrt bei Neckartailfingen ereignet hat. Eine 82-Jährige befuhr mit ihrem Smart fortwo gegen 16.15 Uhr die Bundesstraße in Richtung Stuttgart. Zu spät erkannte sie, dass ein vorausfahrender 85-Jähriger mit seinem VW Golf seine Geschwindigkeit verkehrsbedingt verringern musste und krachte ihm ins Heck. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW noch auf einen davor fahrenden 1er BMW einer 35-Jährigen aufgeschoben. Ein Rettungswagen brachte die leichtverletzte Unfallverursacherin nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Ihr Smart war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 9.000 Euro geschätzt. (cw)



Schlaitdorf (ES): Zigarettenautomat gesprengt (Zeugenaufruf)



Einen Zigarettenautomaten in der Hauptstraße haben Unbekannte am frühen Mittwochmorgen versucht aufzusprengen. Kurz vor zwei Uhr waren Nachbarn durch den lauten Knall geweckt worden und sahen noch drei Unbekannte in Richtung Ortsmitte wegrennen. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos. Vor Ort stellte sich heraus, dass offenbar mit einem Böller versucht worden war, den Automaten aufzusprengen. Dieser wurde dabei erheblich beschädigt, an Geld oder Waren dürften die Kriminellen aber nicht gelangt sein. Zur Sicherung des Zigarettenautomaten war die Feuerwehr mit einem Fahrzeug und zehn Feuerwehrleuten im Einsatz. Der Polizeiposten Neckartenzlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07127/32261 um Hinweise. (cw)



Plochingen (ES): Kehrmaschine umgekippt



Ein aufsehenerregender Verkehrsunfall hat sich am Dienstagvormittag in der Plochinger Eisenbahnstraße ereignet. Ein 53-Jähriger war gegen 10.45 Uhr mit einer Kehrmaschine unterwegs und wollte wenden. Hierbei geriet sein Fahrzeug vermutlich aufgrund eines sich darin befindlichen Wassertanks ins Schwanken und kippte zur Seite. Der Fahrer konnte sich mit leichten Verletzungen selbstständig aus der Kehrmaschine befreien. Er musste zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Mitarbeiter des Bauhofs kümmerten sich um die Bergung des verunglückten Fahrzeugs und der Reinigung der Fahrbahn. Über die Höhe des Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. Zur Unterstützung war die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (ms)



Dettenhausen (TÜ): Größerer Polizeieinsatz



Nach einer Auseinandersetzung im privaten Bereich ist es am Dienstagabend zu einem größeren Polizeieinsatz in Dettenhausen gekommen. Die verletzte Geschädigte alarmierte gegen 18 Uhr die Einsatzkräfte, nachdem sie im Zuge des häuslichen Streits mit ihrem ehemaligen Lebensgefährten ihre Wohnung verlassen und sich in Sicherheit gebracht hatte. Sie wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gefahren. Der 43 Jahre alte, aggressive Beschuldigte befand sich weiterhin in der Wohnung. Da er sich weigerte, diese zu verlassen und sämtliche Versuche der Kontaktaufnahme scheiterten, wurde das Mehrfamilienhaus von den Einsatzkräften, die vorsorglich Schutzausstattung angelegt hatten, umstellt. Mit entsprechendem Beschluss wurde gegen 21.15 Uhr die Wohnung von den Polizeibeamten betreten und der 43-Jährige vorläufig festgenommen. Da er sich weigerte, den Anweisungen der Beamten Folge zu leisten, kam dabei auch ein Diensthund zum Einsatz, durch dessen Biss der Mann leichte Verletzungen davontrug. Nach einer ambulanten medizinischen Versorgung wurde der Beschuldigte in die Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Tübingen gebracht. Das Kriminalkommissariat Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rd)



Rottenburg (TÜ): Frontal in den Gegenverkehr



Vier Verletzte und ein Sachschaden in geschätzter Höhe von etwa 25.000 Euro sind Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagabend auf der B 28 im Bereich der Abschleifung Rottenburg-Ost ereignet hat. Ein 27-Jähriger war gegen 20.15 Uhr mit seinem Renault Megan auf der Bundesstraße von Tübingen kommend unterwegs. Nachdem er kurz vor der Abschleifung einen Zeugen überholt hatte, wechselte er danach aus ungeklärter Ursache trotz durchgezogener, doppelter Mittellinie wieder auf die Gegenfahrspur. Dort kam es zur frontalen Kollision mit dem entgegenkommenden 3er BMW eines 22-Jährigen. Dabei wurde die 29 Jahre alte Beifahrerin im Renault eingeklemmt, sodass sie von der Feuerwehr, die mit zehn Fahrzeugen und 49 Feuerwehrleuten im Einsatz war, zunächst mit schwerem Gerät aus dem Fahrzeugwrack befreit werden musste. Sie und der Fahrer wurden schwer verletzt und nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des BMW und sein ebenfalls 22 Jahre alter Beifahrer erlitten nach derzeitigem Stand leichte Verletzungen. Auch sie wurden zur weiteren Untersuchung und Behandlung vom Rettungsdienst, der mit fünf Fahrzeugen vor Ort war, ins Krankenhaus gebracht. Beide Autos mussten nachfolgend vom Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße bis kurz nach 23 Uhr gesperrt werden. (cw)