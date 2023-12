Sonnenbühl (RT): Mit Gegenverkehr kollidiert Glücklicherweise unverletzt geblieben sind die Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmorgen auf der L382 ereignet hat.

Reutlingen (ots) - Kurz vor 8.30 Uhr war ein 56-Jähriger mit seinem Renault Espace von Undingen herkommend in Richtung Erpfingen unterwegs. Dabei verlor er offenbar aufgrund von Blitzeis die Kontrolle über seinen Wagen, worauf dieser mit dem entgegenkommenden Renault Clio einer 44-Jährigen kollidierte. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 13.000 Euro. Der Clio musste abgeschleppt werden. (rd)



Ostfildern (ES): Unfall im Kreuzungsbereich



Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein 50-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen in Kemnat erlitten. Ein 31-Jähriger war kurz vor 7.30 Uhr mit seinem VW ID Buzz auf der Hagäckerstraße unterwegs. An der Kreuzung mit der Zeppelinstraße missachtete er die Vorfahrt des von rechts in Richtung Heumadener Straße fahrenden BMW 323 eines 50-Jährigen. Dieser wurde bei dem anschließenden Zusammenstoß verletzt und begab sich anschließend selbstständig in ärztliche Behandlung. Beide Pkw, an denen die Airbags ausgelöst hatten, mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 13.000 Euro. (rd)



Leinfelden-Echterdingen (ES): Einbruch in Leinfelden



In ein Friedhofsgebäude in der Manosquer Straße ist von Donnerstag auf Freitag eingebrochen worden. Wie gegen sieben Uhr entdeckt wurde, hatte sich der Täter gewaltsam über ein Fenster Zutritt verschafft und nach Stehlenswertem gesucht. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde offenbar nichts entwendet. Die Höhe des hinterlassenen Sachschadens kann abschließend noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen ermittelt. (mr)