Rotlicht missachtet Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag im Bereich Bantlinstraße / Emil-Adolff-Straße erlitten.

Reutlingen (ots) - Die 75-Jährige missachtete nach derzeitigem Kenntnisstand gegen 14.40 Uhr das für sie geltende Rotlicht und wurde anschließend vom VW eines 63-Jährigen erfasst. Der Rettungsdienst brachte die Seniorin nachfolgend ins Krankenhaus. Am Auto war augenscheinlich kein Schaden entstanden. (mr)



Reutlingen (RT): Von Unbekannten attackiert



Mit Verletzungen unbekannten Ausmaßes ist ein 24-Jähriger am Montagnachmittag in ein Krankenhaus gebracht worden, nachdem er von drei bislang Unbekannten Am Echazufer angegriffen wurde. Der Mann befuhr gegen 17.15 Uhr mit seinem Fahrrad den Fußweg zwischen der Shell-Tankstelle sowie der Kreuzung Am Echazufer / Römerstraße, als er zunächst an den Männern vorbeifahren wollte. Hierauf wurde er von dem Trio beleidigt, von seinem Fahrrad gezogen und daraufhin geschlagen. Im Anschluss flüchteten die drei hellhäutigen und dunkel gekleideten Personen, wobei einer hiervon als etwa 185 Zentimeter groß und stämmig beschrieben wird, in Richtung der Shell-Tankstelle. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Der 24-Jährige wurde zur weiteren medizinischen Behandlung und Versorgung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (jp)



Metzingen (RT): Radfahrer angefahren



Ein Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag verletzt worden. Gegen 15 Uhr wollte eine 47 Jahre alte Frau mit einem VW von einem Grundstück aus auf die Ulmer Straße einfahren und übersah dabei offenbar einen 68-jährigen Radler, der auf dem dortigen Geh-/Radweg stadtauswärts unterwegs war. Infolge der anschließenden Kollision stürzte der Mann zu Boden. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beträgt schätzungsweise 1.800 Euro. (mr)



Filderstadt (ES): Pkw-Diebstahl in Sielmingen (Zeugenaufruf)



In Sielmingen ist in der Nacht zum Dienstag ein Auto gestohlen worden. In der Zeit zwischen Mitternacht und sechs Uhr entwendete ein Unbekannter einen am Fahrbahnrand der St.-Johann-Straße verschlossen abgestellten, schwarzen Jeep Grand Cherokee. An dem Fahrzeug waren zur Tatzeit die Kennzeichen ES-SL 9694 angebracht. Zeugenhinweise zum Verbleib des Pkw werden unter der Telefonnummer 0711/7091-3 an das Polizeirevier Filderstadt erbeten. (mr)



Hochdorf (ES): Rauch aus Stromkasten



Feuerwehr und Polizei sind am Montagabend zu einem Wohnhaus in die Wettestraße ausgerückt. Nachdem kurz vor 20 Uhr der Strom im Gebäude ausgefallen war und ein Hausbewohner eine Rauchentwicklung im Stromkasten bemerkt hatte, wählte er den Notruf. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen, darunter ein Drehleiterfahrzeug, und 24 Feuerwehrleuten anrückte, lüftete das Gebäude. Ein offenes Feuer war glücklicherweise nicht feststellbar. Auch Mitarbeiter eines Energieversorgers kamen vor Ort und nahmen das Haus vom Stromnetz. Ob neben den verschmorten Kabeln noch weiterer Sachschaden entstanden ist, steht noch nicht fest. (rd)



Ostfildern (ES): Polizeieinsatz nach Schussgeräuschen



Mehrere Streifenwagenbesatzungen sind am Montagabend, gegen 21.10 Uhr, in die Parksiedlung ausgerückt. Zuvor waren der Polizei über Notruf Schussgeräusche aus dem Bereich der dortigen Kläranlage gemeldet worden. Vor Ort entdeckten die Beamten mehrere Platzpatronen und stellen diese sicher. Personen waren nicht mehr festzustellen. Eine eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Es liegen keine Erkenntnisse über möglicherweise verletzte Personen vor. (rd)



Esslingen (ES): Kinder nicht angeschnallt



Einen Pkw mit drei nicht angeschnallten Kindern hat die Polizei am Montagabend in Esslingen aus dem Verkehr gezogen. Beamte der Verlehrspolizei hielten den Mercedes-Benz eines 35-Jährigen gegen 18.10 Uhr in der Obertürkheimer Straße an. Im Inneren des Wagens entdeckten sie einen elf Monate alten Säugling, der sich ungesichert in einer losen Trageschale befand. Weiterhin lag ein dreijähriges Kind ohne jegliche Sicherung auf dem Rücksitz und ein sechs Jahre altes Kind saß unangeschnallt in einem Kindersitz. Dem Mann wurde die Weiterfahrt mit den Kleinen untersagt. Sie mussten mit ihrer Mutter in einem Bus die Weiterfahrt antreten und der Vater alleine nach Hause fahren. Ihn erwartet ein Bußgeldbescheid in Höhe von 70 Euro sowie ein Punkt im Flensburger Fahreignungsregister. (ms)



Leinfelden-Echterdingen (ES): Ladung verloren



Ein Schaden in Höhe von etwa 12.000 Euro ist durch ein heruntergefallenes Rohr am späten Montagnachmittag auf der B 27 entstanden. Ein 49-Jähriger war mit einem Lkw gegen 17.40 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs, als auf Höhe der Anschlussstelle Leinfelden-Echterdingen Süd ein Rohr von seinem Lastwagen fiel. Dieses prallte gegen die nachfolgende Mercedes-Benz C-Klasse eines 42-Jährigen. Eine dahinter fahrende, 48-jährige Volvo-Fahrerin und ein 57 Jahre alter Skoda-Lenker konnten nicht mehr ausweichen und überfuhren das Rohr. Der Lkw-Lenker hatte das Missgeschick mitbekommen und angehalten. (ms)



Kirchheim (ES): Radfahrerin verunglückt



Mit schweren Verletzungen musste eine gestürzte Radfahrerin am Montagvormittag in eine Klinik eingeliefert werden. Die 63-Jährige befuhr gegen 10.45 Uhr mit einem Damenrad die Silcherstraße in Richtung Bismarckstraße. Ersten Ermittlungen nach streifte sie hierbei den Bordstein und kam zu Fall. Beim Sturz von ihrem Rad zog sich die Frau mehrere Verletzungen zu. Sie hatte keinen Fahrradhelm getragen. (ms)



Aichtal (ES): Werkzeugcontainer aufgebrochen



Einen Werkzeugcontainer auf einer Baustelle in der Bertha-Benz-Straße haben Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag aufgebrochen. Zwischen 17 Uhr und 7.30 Uhr verschafften sich die Diebe gewaltsam Zutritt zu dem Container und ließen daraus Werkzeugmaschinen der Marke Hilti und Schutzausrüstungen zum Arbeiten in der Höhe im Wert von mehreren tausend Euro mitgehen. Der Polizeiposten Neckartenzlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)



Tübingen (TÜ): Auf Lkw aufgefahren



Ersten Ermittlungen nach leichte Verletzungen hat eine Pkw-Lenkerin bei einem Auffahrunfall am Montagmittag auf der B 27 bei Derendingen erlitten. Die 21-Jährige war kurz nach zwölf Uhr mit einem VW Polo auf der Hechinger Straße stadtauswärts unterwegs. Etwa 300 Meter vor der Waldhörnlestraße bemerkte sie zu spät, dass ein vorausfahrender, 65 Jahre alter Mann mit einem Lkw anhalten musste. Mit Wucht krachte sie ins Heck des Sattelaufliegers. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die verletzte Frau und brachte sie zur medizinischen Versorgung in eine Klinik. An den Fahrzeugen war ein Schaden in Höhe von knapp 10.000 Euro entstanden. Der Pkw musste abgeschleppt werden. (ms)



Mössingen (TÜ): Auffahrunfall mit zwei Verletzten



Zwei Personen sind bei einem Auffahrunfall am späten Montagnachmittag auf der B 27 bei Bästenhardt leicht verletzt worden. Ein 32-Jähriger befuhr gegen 17.30 Uhr mit einem Peugeot die Bundesstraße von Ofterdingen herkommend in Richtung Bad Sebastiansweiler. Unmittelbar vor dem Ende des vierspurigen Ausbaus staute sich der Verkehr und der Peugeot-Lenker bemerkte dies zu spät. Er krachte ins Heck des VW Polo eines 47 Jahre alten Mannes und schob diesen auf den Opel eines 54-Jährigen. Hierbei zogen sich der VW-Fahrer und der Opellenker leichte Verletzungen zu. Der 47-Jährige wurde zur ärztlichen Behandlung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der 54-Jährige konnte vom Rettungsdienst vor Ort versorgt werden. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 6.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. (ms)



Balingen (ZAK): Autos aufeinander geschoben



Aufgrund einer medizinischen Ursache ist es ersten Ermittlungen nach am Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall in der Balinger Espachstraße gekommen. Eine 22-Jährige war gegen 17.10 Uhr mit einem Opel unterwegs. Hierbei prallte sie gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Opel und schob diesen auf das davorstehende Fahrzeug. Die junge Frau zog sich hierbei ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen zu und musste im Anschluss zur Behandlung sowie ärztlichen Untersuchung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden an den Fahrzeugen dürfte sich auf über 10.000 Euro belaufen. (ms)



Dotternhausen (ZAK): Auffahrunfall auf der B 27



Leichte Verletzungen hat sich ersten Erkenntnissen nach eine Pkw-Lenkerin bei einem Auffahrunfall am Montagnachmittag auf der B 27 bei Dotternhausen zugezogen. Die 19-Jährige war gegen 17 Uhr mit einem VW Polo auf der Bundesstraße in Richtung Balingen unterwegs. Als ein vorausfahrender, 28-Jähriger mit einem Mercedes-Benz verkehrsbedingt stark abbremsen musste, konnte die junge Frau nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf. Hierbei verletzte sie sich und musste mit einem Rettungswagen zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden. An den Autos war ein Schaden in Höhe von zirka 7.000 Euro entstanden. Sie wurden abgeschleppt. Zur Unterstützung war die Feuerwehr mit acht Einsatzkräften und einem Fahrzeug an die Unfallstelle ausgerückt. (ms)