Lichtenstein-Unterhausen (RT): Betrunken Unfall verursacht Am Freitagabend ist es in Unterhausen zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Reutlingen (ots) - Nach den bisherigen Ermittlungen befuhr ein 23-Jähriger um 22.15 Uhr mit seinem Pkw Renault Kangoo die Holzelfinger Straße von Holzelfingen talwärts. Auf Höhe der Kreuzung zur Hohen Straße verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit dem Mast einer Lichtzeichenanlage. In der Folge entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle, konnte aber im Rahmen der Fahndung angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei ergab sich der Verdacht auf eine alkoholische Beeinflussung. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen vorläufigen Wert von über 1,6 Promille, woraufhin er eine Blutprobe abgeben musste. Die Lichtzeichenanlage wurde so stark beschädigt, dass Mitarbeiter der Straßenmeisterei Eningen die Stromversorgung unterbrechen mussten. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 11.000 Euro.



Leinfelden-Echterdingen (ES): Einsatz nach Gasgeruch



Am Freitag ab 15.30 Uhr haben mehrere Anwohner aus dem Bereich der Echterdinger Haupt - und Gartenstraße Gasgeruch gemeldet. Obwohl auch von den Einsatzkräften stellenweise Gasgeruch festgestellt werden konnte, blieben entsprechende Messungen ohne Ergebnis. Durch die Feuerwehr, welche mit fünf Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort im Einsatz war, wurden unter Einbeziehung von Fachkräften der Stadtwerke verschiedene Gasanschlüsse in Wohnhäusern und die im Bereich verlaufenden Gasleitungen überprüft, ohne dass hier eine Ursache festgestellt werden konnten. Bei der Überprüfung diverser Schächte der Kanalisation konnte eine geringe Gaskonzentration gemessen werden. Vorsorglich wurde die Kanalisation durch die Feuerwehr mit Wasser durchgespült. Der Einsatz wurde gegen 22.00 Uhr beendet, ohne dass die Ursache für den Gasgeruch aus der Kanalisation ermittelt werden konnte. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand aufgrund der geringen Konzentration nicht.



Ostfildern-Nellingen (ES): Pkw ausgebrannt



Am Freitag um 15.12 Uhr hat der 59 -jährige Fahrer eines Pkw Renault Megane während der der Fahrt auf der Denkendorfer Straße Brandgeruch festgestellt und hierauf sein Fahrzeug angehalten. Hierauf bemerkte er Flammen aus dem Bereich des Motors und versuchte diese mittels Feuerlöscher zu löschen. Das Fahrzeug geriet in Vollbrand und brannte trotz des unverzüglichen Einsatzes der Feuerwehr Ostfildern-Nellingen, welche mit drei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort war, komplett aus. Der entstandene Sachschaden wird auf 4.000 Euro geschätzt.



Nürtingen (ES): Einbruch in Haus



Am Freitag in der Zeit wischen 20.00 und 23.00 Uhr sind bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Fuchsrain eingebrochen. Nach dem Einschlagen eines Fensters gelangte die Täterschaft in das Haus, in welchem mehrere Schränke durchsucht wurden. Die Täter erbeuteten Bargeld, Münzen und Schmuck. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Spurensicherung erfolgte durch Spezialisten der Kriminalpolizei.



Tübingen (TÜ): Ordnungsdienst angegriffen und verletzt



In der Nacht zum Samstag ist es in der Neckargasse zu einem gewaltsamen Übergriff auf Mitarbeiter des kommunalen Ordnungs-/ und Vollzugsdienstes der Stadt Tübingen gekommen. Gegen 02.00 Uhr befanden sich drei Vollzugsbedienstete auf Streifenfahrt, als aus einer Personengruppe heraus gegen das Dienstfahrzeug getreten wurde und es zu beleidigenden Äußerungen kam. Aufgrund dessen stiegen die drei Bediensteten des Ordnungsamts aus dem Fahrzeug aus, um die Personalien eines Tatverdächtigen festzustellen. Der Tatverdächtige verweigerte zunächst die Angabe seiner Personalien und äußerte sich weiter beleidigend. Als ihm weitere Maßnahmen angedroht wurden, schlug der 19 -Jährige einem 39 -jährigen Ordnungsdienstmitarbeiter unvermittelt ins Gesicht. Im weiteren Verlauf kam es zu einem Gerangel, bei dem sich der 39 -Jährige und sein 38 -jähriger Kollege leichte Verletzungen zuzogen. In der Folge spuckte eine 19 -jährige Frau einer 32-jährigen Ordnungsdienstmitarbeiterin ins Gesicht. Als die Frau daraufhin festgehalten wurde, brachte ein 20 -Jähriger die Ordnungsdienstmitarbeiterin zu Fall. Sie zog sich, wie ihre beiden Kollegen, ebenfalls leichte Verletzungen zu. Alle wurden vom hinzugerufenen Rettungsdienst behandelt. Zwei der Verletzten konnten ihren Dienst nicht fortführen, die 32-Jährige musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Im Verlauf der Auseinandersetzung kam es zum Einsatz von Pfefferspray seitens der Ordnungsdienstmitarbeiter. Zur Befriedung der Lage waren mehrere Streifen der Polizei eingesetzt. Die eingesetzten Polizisten wurden durch die Tatverdächtigen ebenfalls beleidigt. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Am Dienstfahrzeug des kommunalen Ordnungs-/ und Vollzugsdienstes entstand nach derzeitigem Stand kein Sachschaden.



Balingen (ZAK): Unter Gewaltandrohung Geld gefordert



Am Samstag gegen 04.30 Uhr ist es in der Straße Auf Bollen vor einer Diskothek zu einem versuchten Raubdelikt gekommen. Zwei Geschädigte warteten vor der Lokalität darauf, abgeholt zu werden, als sie von drei jüngeren Männern angesprochen wurden. Ein 18 -Jähriger aus dieser Gruppe fragte die beiden Wartenden nach Bargeld und forderte sie auf, ihre Taschen zu leeren, ansonsten würde er sie abstechen. Als ein 20 -Jähriger Geschädigter dies ablehnte, schlug ihm der 18 -Jährige mit der Faust ins Gesicht. Der 18 -Jährige und seine zwei Begleiter konnten im Rahmen der Fahndung unweit des Geschehens angetroffen werden. Sie wurden nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen und insbesondere zu einer eventuellen Tatbeteiligung der beiden Begleiter des 18 -Jährigen dauern an.



Balingen (ZAK): Gegenstand auf B 27 gefallen (Zeugenaufruf)



Ein etwa fußballgroßer Gegenstand ist am Freitagnachmittag von einer Brücke auf die Bundesstraße 27 in Richtung Rottweil gefallen oder geworfen worden. Gegen 14.38 Uhr war ein Notarztfahrzeug mit eingeschaltetem Martinshorn und Blaulicht auf der Bundesstraße unterwegs zu einem medizinischen Notfall, als plötzlich auf Höhe der Ausfahrt Balingen-Zentrum der Gegenstand zwischen dem linken und rechten Fahrstreifen einige Meter vor dem Einsatzfahrzeug auf der Fahrbahn aufprallte. Die 42 -jährige Lenkerin konnte ihre Geschwindigkeit noch rechtzeitig verringern, sodass es glücklicherweise zu keinem Personen- und Sachschaden kam. Zuvor konnte von beiden Insassen des Notarztfahrzeuges eine Person auf der dortigen Brücke wahrgenommen werden. Diese kann wie folgt beschrieben werden: vermutlich männlich, 20 bis 30 Jahre alt, schlank, komplett schwarz gekleidet. Die Person trug zur Tatzeit einen Rucksack. Sie lief anschließend in Richtung Krankenhaus weg. Eine sofortige Überprüfung durch eine Streife nach der Person sowie dem Gegenstand verlief allerdings ohne Erfolg. Beide konnten nicht mehr aufgefunden werden. Inwieweit diese Person mit dem Vorfall in Verbindung steht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Das Polizeirevier Balingen hat Ermittlungen wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07433/264-630.