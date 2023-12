Walddorfhäslach (RT): Versuchter Diebstahl eines Lkw Ein 14-Jähriger hat am Freitagabend gegen 22.00 Uhr versucht, in Walddorfhäslach einen Lkw zu entwenden.

Reutlingen (ots) - Der 7,5-Tonner der Marke Iveco stand unverschlossen mit steckendem Schlüssel in einem Wohngebiet. Das Vorhaben scheiterte letztendlich daran, dass der Teenager das Fahrzeug mehrfach abwürgte und somit nicht zum Fahren brachte. Durch die mehrfachen Startversuche wurden Anwohner auf die Tat aufmerksam. Der junge Mann konnte flüchten, wurde aber im Rahmen der polizeilichen Fahndung in einem Linienbus Richtung Reutlingen, in Begleitung von weiteren Jugendlichen, festgestellt. Nach der Anzeigenaufnahme wurde er an seine Mutter übergeben.



Reutlingen-Rommelsbach (RT): Arbeiter durch Gabelstapler verletzt



Am Freitagnachmittag ist es kurz nach 14.00 Uhr bei einem Getränkehersteller zu einem Arbeitsunfall mit einem verletzten Mitarbeiter gekommen. Beim Entladen eines Lkw stieß ein 48-jähriger Mann mit seinem Gabelstapler gegen die seitliche Bordwand. Hierbei wurde die Hand eines 55-jährigen Mannes, der in diesem Moment versuchte die Bordwand zu schließen, eingeklemmt. Er zog sich dabei so starke Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht werden musste.



Beuren (ES): Betrunken Unfall verursacht und Führerschein abgegeben



Zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Kleintransporter und einem Pkw ist es am Freitagnachmittag auf der L 1210 gekommen. Kurz nach 16.00 Uhr befuhr ein 33-jähriger Fahrer eines Renault Master die Landesstraße von Owen kommend in Fahrtrichtung Beuren. In einer langgezogenen Linkskurve kam er derzeitigen verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem VW Golf einer ordnungsgemäß entgegenkommenden 81-Jährigen. Durch den Unfall wurde die Golf-Fahrerin schwer verletzt und vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Bei der Unfallaufnahme konnten die Polizeibeamten beim leicht verletzten Unfallverursacher einen vorläufigen Atemalkoholwert von über 2 Promille feststellen, woraufhin dieser neben einer Blutprobe im Krankenhaus auch seinen Führerschein abgeben musste. Die beiden Fahrzeuge, an welchen ein Gesamtsachschaden von ca. 37.000 Euro entstand, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Neben dem Rettungsdienst war zusätzlich die Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen und Rettungskräften im Einsatz. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die L 1210 für den Verkehr zeitweise komplett gesperrt werden.



Reichenbach (ES): Brandlegung vor Drogeriemarkt (Zeugenaufruf)



Am Freitagabend ist vor einem Drogeriemarkt in der Ulmer Straße offenbar mutwillig ein Brand gelegt worden. Gegen 23.30 Uhr wurde von einer Zeugin eine brennende Flüssigkeit unmittelbar vor der Außenfassade des Gebäudes festgestellt. Die sofort alarmierte Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften ausgerückt war, konnte eine Schadensentstehung verhindern.

In jüngster Vergangenheit war es in Reichenbach zu mehreren Brandstiftungsdelikten gekommen (siehe Pressemitteilungen vom 19.12.2023 / 16.31 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/5676211 und vom 27.11.2023 / 11.47 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/5658686 ). Das Polizeirevier Esslingen bittet unter Tel. 0711/3990-330 um Zeugenhinweise.



Landkreis Esslingen (ES): Vier Einbrüche



Vier vollendete Einbrüche sind im Laufe des Freitags im Landkreis Esslingen zur Anzeige gebracht worden. In Aichwald-Schanbach, Esslingen-Zell, Filderstadt-Harthausen und Wernau gelangten die bislang unbekannten Täter jeweils durch das Aufhebeln bzw. Einschlagen von Türen und Fenstern in die Räumlichkeiten der jeweiligen Wohnhäuser. Zum Teil wurden kleinere Bargeldbeträge entwendet. Es entstand jeweils Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. An allen vier Tatörtlichkeiten hinterließen die Täter diverse Spuren, welche von Spezialisten der Kriminaltechnik gesichert wurden. Weitere Ermittlungen erfolgen durch die jeweils örtlich zuständigen Polizeidienststellen.