Riederich (RT): Wohnanhänger gestohlen (Zeugenaufruf) Einen hochwertigen Wohnanhänger der Marke Fendt Bianco mit Tandemachse haben Unbekannte über das vergangene Wochenende in der Industriestraße gestohlen.

Reutlingen (ots) - Zwischen Freitag, 18 Uhr, und Montag, neun Uhr, überwanden die Kriminellen die Diebstahlsicherung des am Straßenrand abgestellten Anhängers und ließen ihn mitgehen. An dem Wohnwagen im Wert von etwa 58.000 Euro war das Kennzeichen RT-AM 1413 angebracht gewesen. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07123/924-0 um Hinweise. (pb)



Filderstadt-Plattenhardt (ES): Kind angefahren



Mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes musste ein sechs Jahre altes Mädchen nach einem Verkehrsunfall am Montagmittag auf der Uhlbergstraße vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Ein 50-Jähriger war gegen 12.50 Uhr mit seinem Seat Ibiza auf Uhlbergstraße in Richtung Stetten unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 29 übersah er aus noch ungeklärter Ursache die rote Ampel und erfasste das Mädchen, dass die Fahrbahn bei Grün überquerte, sodass das Kind auf die Fahrbahn stürzte und dabei verletzt wurde. (cw)



Kirchheim/Teck (ES): Frontal in den Gegenverkehr



Zwei nach derzeitigem Stand Leichtverletzte und ein Sachschaden von geschätzten 35.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmittag auf der Paradiesstraße ereignet hat. Eine 39-Jährige befuhr gegen 12.15 Uhr mit ihrem Seat Ibiza die Paradiesstraße in Richtung Plochinger Straße, als sie auf Höhe der Hausnummer 70 plötzlich nach links und auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kam es zur Frontalkollision mit dem ordnungsgemäß entgegenkommenden VW Tiguan eines 45-Jährigen. Beide Fahrzeuglenker wurden nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Eine Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit ergab bei der Unfallverursacherin einen vorläufigen Atemalkoholwert von mehr als vier Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet werden musste. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (cw)



Bodelshausen (TÜ): Nach Arbeitsunfall in Klinik gebracht



Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat ein 60-Jähriger bei einem Sturz am Montagvormittag in der Dörnlestraße erlitten. Nach ersten Erkenntnissen wollte der Arbeiter gegen 10.30 Uhr im Vorfeld der beabsichtigen Arbeiten prüfen, ob das Flachdach aufgrund der Vereisung von seinen Mitarbeitern betreten werden kann. Dabei stürzte der 60-Jährige. Die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften anrückte, brachte ihn vom Dach. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten nach notärztlicher Erstversorgung ins Krankenhaus. (rd)



Ammerbuch (TÜ): Mit Gegenverkehr kollidiert



Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von rund 35.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagvormittag auf der B296 ereignet hat. Den ersten verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge war ein 46-Jähriger gegen 11.50 Uhr mit einem Mercedes Citan von der Kreisgrenze herkommend auf der Bundesstraße in Richtung Entringen unterwegs. Dabei kam er aus noch unbekannter Ursache mit dem Wagen auf die Gegenfahrspur. Dort kollidierte der Citan mit dem entgegenkommenden Pkw einer 41-Jährigen. Beide Fahrzeuge kamen daraufhin in einem angrenzenden Acker zum Stehen. Der 46-Jährige erlitt nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen, die 41-Jährige wurde leicht verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst im umliegende Kliniken gebracht. Ein angeforderter Rettungshubschrauber kam nicht zum Personentransport zum Einsatz. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Bis zum Abschluss der Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten musste die B296 zwischen den Einmündungen zur K6916 bis etwa 13.45 Uhr voll gesperrt werden. (rd)



Balingen (ZAK): Rechts vor Links nicht beachtet



Auf etwa 10.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag an der Kreuzung Sonnenstraße / Schulstraße entstanden ist. Ein 65-Jähriger war gegen 10.30 Uhr mit seinem VW Caddy auf der Sonnenstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Schulstraße missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden Audi Q3 eines 75-Jährigen, sodass es im Kreuzungsbereich zur Kollision der Fahrzeuge kam. Verletzt wurde niemand, allerdings wurden beide Autos bei dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. (pb)