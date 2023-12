Aichtal (ES): Bei Auffahrunfall verletzt Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten ist es am Montagmorgen auf der Auffahrt zur B 312 bei Aich gekommen.

Reutlingen (ots) - Gegen 8.15 Uhr krachte ein 45-Jähriger mit einem Mercedes Vito wohl ungebremst ins Heck eines BMW, dessen 37-jähriger Lenker verkehrsbedingt angehalten hatte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW über die Bundesstraße geschoben und kam im dortigen Grünstreifen zum Stehen. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden bei der Kollision der BMW-Fahrer sowie ein 16 Jahre alter Mitfahrer im Transporter leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Vorsorglich kam auch der 45-Jährige ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme war die B 312 zeitweise voll gesperrt. (mr)



Tübingen (TÜ): In Restaurant eingebrochen



In ein Restaurant in der Neckargasse ist von Sonntag auf Montag eingebrochen worden. Zwischen 20 Uhr und 9.50 Uhr gelangte der Unbekannte gewaltsam über ein Fenster ins Innere des Gebäudes. Darin suchte er nach Stehlenswertem. Mit einer Flasche Wein gelang ihm anschließend unerkannt die Flucht. Der entstandene Schaden am Fenster beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Das Polizeirevier Tübingen ermittelt. (rd)



Tübingen (TÜ): Container aufgebrochen



Ein Baucontainer in der Paul-Ehrlich-Straße ist im Lauf des Wochenendes aufgebrochen worden. Zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, sieben Uhr, verschaffte sich der Einbrecher gewaltsam Zutritt zu dem Container und entwendete daraus gelagerte Altkabel im Wert von rund 1.000 Euro. Der Polizeirevier Tübingen ermittelt. (rd)



Tübingen (TÜ): Küchenbrand



Ein Brand in der Küche einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Schleifmühleweg hat am Montagmittag die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan gerufen. Gegen 12.20 Uhr wurde der gemeinsamen Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst Rauch aus der Obergeschosswohnung gemeldet. Wie sich vor Ort herausstellte, war es aus noch unbekannter Ursache zum Ausbruch des Brandes in der Küche eines 48-Jährigen gekommen. Die vergeblichen Löschversuche des Bewohners wurden von der Feuerwehr, die mit acht Fahrzeugen und 36 Einsatzkräften angerückt war, fortgesetzt. Der 48-Jährige wurde mit dem Verdacht einer Rauchgasintoxikation vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Dieser war mit drei Fahrzeugen und sechs Helfern vor Ort. Der entstandene Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf mehrere zehntausend Euro belaufen. Die betroffene Wohnung ist bis auf weiteres nicht bewohnbar. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen, insbesondere zur Brandursache, aufgenommen. (rd)



Mössingen (TÜ): Aufgefahren und aufgeschoben



Zu Behinderungen hat ein Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der B 27 bei Mössingen geführt. Kurz vor sieben Uhr war dort eine 39-jährige VW-Lenkerin in Richtung Ofterdingen unterwegs und fuhr kurz vor der Abzweigung nach Mössingen auf den verkehrsbedingt haltenden Renault einer 21-Jährigen auf. Dieser wurde dadurch noch auf einen ebenfalls stehenden BMW geschoben. Die 21-Jährige erlitt augenscheinlich einen Schock und wurde vom Rettungsdienst zur genaueren Untersuchung in eine Klinik gebracht. Den Blechschaden an den drei Autos beziffert die Polizei jeweils auf mehrere tausend Euro. Der VW sowie der Renault mussten zudem abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße in beide Richtungen jeweils nur einspurig befahrbar. Neben Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei war auch die Straßenmeisterei zur Fahrbahnreinigung an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)