Pfullingen (RT): Vorfahrt nicht beachtet Eine Radfahrerin hat sich bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen derzeitigen Erkenntnissen zufolge schwere Verletzungen zugezogen.

Reutlingen (ots) - Ein 80 Jahre alter Opel-Lenker befuhr gegen 8.30 Uhr die Bachstraße in Richtung Griesstraße. An der dortigen Kreuzung missachtete er die Vorfahrt der von rechts kommenden 47-jährigen Rennradfahrerin. Beim anschließenden Zusammenstoß entstand in Summe ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Die Frau wurde zur weiteren medizinischer Behandlung und Versorgung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (jp)



Esslingen (ES): Motorradfahrerin gestürzt



Am Mittwochmorgen ist es in der Esslinger Pliensauvorstadt zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Motorradfahrerin gekommen. Gegen 9.25 Uhr befuhr die 19-jährige Yamaha-Lenkerin die Stuttgarter Straße in Richtung Esslingen. Auf Höhe der Karl-Pfaff-Straße musste sie verkehrsbedingt bremsen. Dabei rutsche das Vorderrad des Motorrads auf der nassen Fahrbahn weg und die Fahrerin stürzte auf die Fahrbahn. Ein Rettungswagen brachte die leicht verletzte junge Frau nachfolgend in eine Klinik. Zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe war der Bauhof im Einsatz. (jg)