Filderstadt (ES): Brand in Harthausen Ein Altkleidercontainer in der Esslinger Straße ist am Freitagmorgen von einem Unbekannten vermutlich mutwillig in Brand gesetzt worden.

Reutlingen (ots) - Gegen 7.45 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei nach Harthausen aus, nachdem das Feuer gemeldet worden war. Die Flammen konnten rasch gelöscht werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 1.200 Euro. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen. (mr)