Ladendiebe unterwegs Am Samstagabend haben zwei bislang unbekannte Männer in einem Warenhaus in der Reutlinger Innenstadt diverse Waren in noch nicht bekannter Schadenshöhe entwendet.

Reutlingen (ots) - Gegen 18.30 Uhr meldete ein Ladendetektiv der Polizei zwei flüchtige Ladendiebe, die trotz sofortiger Fahndung nicht mehr angetroffen werden konnten. Die beiden Personen hatten mindestens eine weiße Plastiktüte mich sich geführt. Im Rahmen der anschließenden Anzeigenaufnahme konnte im Verkaufsraum schließlich eine Plastiktüte mit mutmaßlichem Diebesgut aufgefunden werden, welche die Ladendiebe an der Örtlichkeit zurückgelassen hatten. In der Tüte befanden sich zahlreiche Drogerieartikel im Wert von mehreren tausend Euro. Eine weitere Tüte mit Diebesgut verblieb offensichtlich bei den Flüchtenden. Die Ermittlungen zu den Tätern und dem Tathergang wurden durch das Polizeirevier Reutlingen aufgenommen.



Reutlingen (RT): Unfall an der Tiefgaragenausfahrt



Vier beschädigte Fahrzeuge sind das Ergebnis eines Unfalls, welcher sich am Samstagmittag gegen 13 Uhr an der Tiefgaragenausfahrt in der Aulberstraße ereignet hat. Eigenen Angaben zufolge wollte die 84-jährige Lenkerin eines Pkw Honda, von der Ausfahrt in die Aulberstraße einfahren. Hierbei kollidierte sie jedoch mit dem BMW eines 70-Jährigen, welcher ordnungsgemäß und bevorrechtigt von links angefahren kam. In Folge der Kollision wurde der Honda von dem BMW auf zwei weitere Fahrzeuge geschoben. Hierbei handelte es sich um einen Opel und einen Mercedes, welche ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand, geparkt waren. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß zum Glück niemand. An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Schaden von etwa 20.000 Euro. Drei Fahrzeuge mussten durch entsprechende Abschleppdienste versorgt werden.



Pliezhausen (RT): Gas und Bremse verwechselt - großer Sachschaden



Erheblicher Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall, der sich am Samstagmorgen in der Wilhelmstraße ereignet hat, entstanden. Die 74-jährige Fahrerin eines VW Golf befuhr die Wilhelmstraße und wollte dort am Fahrbahnrand parken. Hierbei verwechselte sie Gas- und Bremspedal und prallte auf den vor ihr geparkten Dacia Logan. Durch den Aufprall wurde der Dacia auf einen Ford Ranger und dieser wiederum auf einen Mazda geschoben. Bei dem Unfall wurde die 74-Jährige glücklicherweise nicht verletzt. Der Gesamtschaden wird mit etwa 12.000 Euro beziffert.



Metzingen (RT): Ladendiebe erwischt



Auf frischer Tat erwischt wurden fünf Ladendiebe am Samstagnachmittag in der Outlet City. Die fünf Täter im Alter zwischen 20 und 24 Jahren entwendeten aus verschiedenen Geschäften mehrere Artikel im Wert von mehreren hundert Euro. Während der polizeilichen Maßnahmen wurde bekannt, dass zumindest zwei der Täter bereits zuvor am Bahnhof in Metzingen aufgefallen und dort an einer körperlichen Auseinandersetzung beteiligt gewesen waren. Hier hatten sie aus unbekannten Gründen auf einen 48-jährigen Mitfahrer im Zug eingeschlagen. Die weiteren Ermittlungen zur genauen Tatbeteiligung bei dem Diebstahl wurden durch das Polizeirevier Metzingen übernommen.



Leinfelden-Echterdingen (ES) Unfall unter Alkoholeinwirkung



Ein 21-Jähriger musste am späten Samstagabend seinen Führerschein abgeben, nachdem er alkoholisiert einen Verkehrsunfall auf der B 27 im Bereich Leinfelden-Echterdingen verursacht hat. Der 21-Jährige fuhr gegen 23.50 Uhr mit seinem Pkw BMW auf der B 27 von Stuttgart kommend in Richtung Tübingen. Noch vor der Ausfahrt Filderstadt-West kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Schutzplanke. Hier wurde der BMW durch die Wucht des Aufpralls wieder auf die Fahrbahn abgewiesen und kam etwa 100 Meter weiter zum Stehen. Der 21-Jährige und sein 22-jähriger Beifahrer waren ersten Ermittlungen zu Folge nicht angeschnallt und wurden leicht verletzt durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallermittlungen im Krankenhaus konnten die eingesetzten Polizeibeamten bei dem 21-jährigen Unfallverursacher Alkoholgeruch feststellen. Im weiteren Verlauf musste er sich einer Blutprobe unterziehen, zudem wurde noch im Krankenhaus der Führerschein des 21-Jährigen einbehalten. Am Verursacherfahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden, weswegen es abgeschleppt werden musste. Der entstandene Gesamtsachschaden am BMW und der Schutzplanke beläuft sich auf circa 10.000 Euro. Für die Beseitigung der Fahrzeugteile musste die Bundesstraße kurzzeitig voll gesperrt werden. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es nicht.



Reichenbach an der Fils (ES): Unfall unter Alkoholeinwirkung



Die Polizei musste am Samstagabend den Führerschein eines alkoholisierten 59-Jährigen einbehalten, nachdem er gegen 19.00 Uhr einen Verkehrsunfall verursacht hatte. Er befuhr mit seinem Daimler-Benz die Sankt-Savine-Brücke, wo er im Anschluss nach rechts auf die Ulmer Straße abbiegen wollte. Dort prallte er gegen einen ordnungsgemäß wartenden Pkw VW Golf, der von einem 18-Jährigen gelenkt wurde. Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine alkoholische Beeinflussung beim Unfallverursacher fest. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille, weshalb er nicht nur eine Blutentnahme, sondern auch seinen Führerschein abgeben musste. Der Schaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 2.500 Euro.



Wendlingen am Neckar (ES): Einbrecher auf Diebestour



Am Samstagabend haben Einbrecher in Wendlingen am Neckar ihr Unheil getrieben. Zuerst stiegen die Täter in ein leerstehendes Haus in der Neuffenstraße ein. Hier konnten die Einbrecher jedoch keine Wertsachen erbeuten. Des Weiteren wurde am Samstagabend die Bewohner eines Hauses in der nahegelegenen Neuburgstraße Opfer eines Einbruchs. Hierbei wurden zahlreiche hochwertige Gegenstände entwendet. Die Bewohner waren zur Tatzeit nicht zu Hause. An den beiden Objekten entstand jeweils ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Der Polizeiposten Wendlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Spurensicherung wurde durch Spezialisten der Kriminalpolizei übernommen.



Wendlingen am Neckar (ES): Nachtrag zur Pressemitteilung vom 19.12.2023, 11.25 Uhr, Verkehrsunfall mit verletztem Fußgänger (Zeugenaufruf)



Wie bereits am 19.12.2023 berichtet, ist es gegen 06.30 Uhr in der Stuttgarter Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem 38-jährigen Fußgänger und einem Linienbus gekommen. Aufgrund des bislang unklaren Unfallherganges und der nachträglich bekanntgewordenen schweren Verletzungen des Fußgängers, bittet die Verkehrspolizei Esslingen unter Tel: 0711/3990-330 um Zeugenhinweise zum Unfallhergang.

Ursprüngliche Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/5675794



Tübingen (TÜ): Zusammenstoß zwischen Pkw und freilaufendem Pferd



Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pferd und einem Pkw ist es am Samstagmorgen gegen 07.15 Uhr in der Bahnhofstraße zwischen Kilchberg und Bühl gekommen. Das Pferd war zuvor von einer Koppel abgehauen und lief über die Bahnhofstraße, wo es zum Zusammenstoß mit dem 67-jährigen Fahrer eines Smart kam. Durch den Unfall wurde das Pferd so schwer verletzt, dass es noch vor Ort durch eine Tierärztin von seinem Leiden erlöst werden musste. Der Fahrer des Smart wurde nicht verletzt. An seinem Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 7.000 Euro, der Smart musste durch einen Abschleppdienst versorgt werden.



Gomaringen (TÜ): Wohnungsbrand



Am Samstagnachmittag ist es in der Schießmauerstraße zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Mehrere Zeugen teilten der Rettungsleitstelle gegen 14.45 Uhr eine starke Rauchentwicklung mit, worauf die Rettungskette in Gang gesetzt wurde. Die Feuerwehr Gomaringen rückte mit 40 Einsatzkräften und mehreren Fahrzeugen aus. Durch das schnelle Eingreifen konnte ein Ausbreiten des Feuers verhindert und der Brand rasch gelöscht werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Verletzt wurde niemand. Da die betroffene Wohnung nicht mehr bewohnbar ist, wurde durch die Gemeinde Gomaringen eine Übergangswohnung bereitgestellt. Die weiteren Hausbewohner konnte im Anschluss an die Maßnahmen der Feuerwehr wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Zur Klärung der Brandursache hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.



Hechingen (ZAK): Angebranntes Essen



Am frühen Sonntagmorgen gegen 02.45 Uhr ist es im Böllatweg in Hechingen zu einem Einsatz zahlreicher Rettungskräfte gekommen. Durch einen Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden bei der Rettungsleitstelle ein ausgelöster Rauchmelder und Rauchgeruch gemeldet. Die Feuerwehr, welche mit insgesamt 27 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen ausrückte, konnte aus der stark verrauchten Wohnung einen 45-Jährigen bergen. Als Brandursache konnte angebranntes Essen auf dem eingeschalteten Herd ausgemacht werden, der alkoholisierte Bewohner war währenddessen auf dem Sofa eingeschlafen. Der 45-Jährige wurde durch den Rettungsdienst im weiteren Verlauf zur medizinischen Untersuchung in eine nahegelegene Klinik verbracht. Weiterer Personen- oder Sachschaden entstand nicht.



Geislingen (ZAK): Alkoholisiert Unfall verursacht und geflüchtet



Unerwarteten Besuch von der Polizei hat ein 22-Jähriger am frühen Sonntagmorgen, um kurz nach sechs Uhr erhalten. Grund für den Besuch war ein vorausgegangener Unfall gegen 05.00 Uhr in der Riedstraße, den der 22-Jährige mit seinem Seat verursacht hatte. Dort war er gegen einen geparkten Skoda geprallt und entfernte sich von der Unfallstelle, obwohl erheblicher Schaden entstanden war. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnte sein unfallbeschädigtes Fahrzeug an der Wohnanschrift festgestellt werden. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei ihm einen Atemalkoholwert von über zwei Promille fest, weshalb er nicht nur eine Blutentnahme über sich ergehen lassen, sondern auch seinen Führerschein abgeben musste. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 20.000 Euro.



Obernheim (ZAK): Küchenbrand



Zu einem Küchenbrand sind die Rettungskräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei am Samstagnachmittag kurz vor 16 Uhr in die Straße Am Scheibenbühl ausgerückt. Dort war es in einem Einfamilienhaus auf Grund eines vergessenen Topfes auf dem Herd zum Brand gekommen. Die lebensältere Bewohnerin wurde rechtzeitig durch Nachbarn auf die Rauchentwicklung aufmerksam gemacht und konnte das Gebäude verlassen. Die Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften vor Ort war, brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Der Rettungsdienst, der mit zwei Fahrzeugen und vier Einsatzkräften vor Ort war, musste glücklicherweise nicht tätig werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 60.000 Euro geschätzt.