Kirchheim (ES): Zigarettenautomaten aufgebrochen Auf den Inhalt von zwei Zigarettenautomaten hatte es ein Unbekannter in der Nacht zum Mittwoch abgesehen.

Reutlingen (ots) - Zwischen 21.30 Uhr und neun Uhr beschädigte der Aufbrecher die in der Henrietten- und der Leinitzstraße stehenden Automaten derart, dass es ihm gelang sie auszuplündern. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Das Polizeirevier Kirchheim ermittelt. (rd)



Tübingen (TÜ): Auf Pkw aufgefahren



Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine 24 Jahre alte Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in der Sigwartstraße erlitten. Die Radlerin befuhr gegen 8.30 Uhr zunächst die Mörike- und anschließend die Sigwartstraße bergab stadteinwärts. Als die vorausfahrende, 44 Jahre alte Lenkerin eines BMW aufgrund eines die Fahrbahn querenden Tiers bremste, fuhr die Radlerin auf den Wagen auf. In der Folge stürzte die 24-Jährige zu Boden. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro. (rd)