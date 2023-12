1. Einbrecher steigen ein,

Bad Schwalbach (ots) - Niedernhausen, Am Dachsbau,

Mittwoch, 20.12.2023, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 21.12.2023, 00:30 Uhr



(fh)Am Mittwochabend brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in Niedernhausen ein.

Um kurz nach Mitternacht stellten die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Dachsbau" fest, dass während einer mehrstündigen Abwesenheit in ihre vier Wände eingebrochen worden war. Zwischen 18:00 Uhr und 00:30 Uhr hatten sich die Einbrecher der Gebäuderückseite genähert, dort ein Fenster aufgehebelt und anschließend mindestens zwei Räume betreten und durchsucht. Gestohlen hatten die Einbrecher aber offenbar nichts. Im Anschluss gelang den Tätern unbemerkt die Flucht.



Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.



2. Pkw und Haus mit Farbe beschmiert,



Lorch, Alfred-Delp-Straße,

Mittwoch, 20.12.2023, 15:30 Uhr bis 17:00 Uhr



(fh)Am Mittwochnachmittag hat eine unbekannte Person in Lorch ein Fahrzeug und ein Wohnhaus verunstaltet.

Gegen 17:00 Uhr zierten pinke Graffitis die Klingelschilder des Mehrfamilienhauses in der Alfred-Delp-Straße. Weiterhin war ein vor der Anschrift geparkter Kia Sorento mit der besagten Farbe gekennzeichnet worden. Zuletzt waren Klingelschild und Fahrzeug gegen 15:30 Uhr noch unbeschädigt gewesen. Die Hintergründe der Tat sind derzeit unklar. Die erforderlichen Kosten für die Reinigungsarbeiten belaufen sich auf mehrere Hundert Euro.



Hinweise nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.



3. Vandalen beschädigen Fahrzeuge,



L 3274 / Zissenbach,

Dienstag, 19.12.2023 bis Donnerstag, 21.12.2023



(fh)Zwischen Dienstag und Donnerstag haben Vandalen rund um Idstein gleich zwei auf öffentlichen Parkplätzen abgestellte Fahrzeuge erheblich beschädigt.

Auf dem Pendlerparkplatz an der L 3274 wies ein Opel Corsa am Mittwochabend mehrere Beschädigungen auf. So hatten Unbekannte die Seitenspiegel abgetreten und eine Flasche gegen das Auto geworfen.

Auch auf dem Parkplatz "Zissenbach" nutzte ein Unbekannter Schläge mit einer Glasflasche als Ventil seiner Zerstörungswut und beschädigte einen Citroen DS3 an mehreren Stellen.

Der Sachschaden am Opel wird auf 4.000, der am Citroen auf 2.000 Euro geschätzt.



In beiden Fällen werden Hinweise von der Polizeistation Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394-0



4. Drei Fahrzeuge kollidieren,



B 275, Fahrtrichtung Taunusstein-Neuhof,

Mittwoch, 20.12.2023, 07:45 Uhr



(fh)Bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 275 bei Taunusstein-Neuhof wurden am Mittwochmorgen drei Fahrzeuge beschädigt und eine Insassin verletzt.

Den aktuell vorliegenden Erkenntnissen zufolge fuhren gegen 07:45 Uhr ein VW Crafter, ein VW Golf und ein Ford Focus in dieser Reihenfolge die Bundesstraße in Richtung Taunusstein-Neuhof entlang.

In Höhe einer Ampelanlage mussten die beiden vorausfahrenden Fahrzeuge anhalten. Der 36 Jahre alte Fahrer des Transporters reagierte jedoch zu spät und krachte ins Heck des Golfs, welcher wiederrum auf den Ford geschoben wurde. Bei dem Unfall verletzte sich die 42-jährige Golf-Fahrerin und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Gesamtschaden an allen drei Fahrzeugen summiert sich auf etwa 40.000 Euro. Die beiden Fahrzeuge der Marke VW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.