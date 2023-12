1. Einbrecher steigen ein,

Bad Schwalbach (ots) - Niedernhausen-Engenhahn, Trompeterstraße / Birkenweg,

Freitag, 22.12.2023, 17:46 Uhr bis 19:30 Uhr



(fh)Am Freitagabend suchten Einbrecher zwei Wohnhäuser im Niedernhausener Ortsteil Engenhahn auf.

Zwischen 17:46 und 17:48 Uhr betraten Unbekannte den Garten eines Wohnhauses im Birkenweg und näherten sich der Rückseite des Gebäudes. Dort rissen sie eine Videoüberwachung ab und beschädigten eine Lampe. Zu einem Einbruch in das Haus kam es nicht.

Einen ungewöhnlichen Einstiegsweg nutzten die Täter dagegen am selben Abend in der Trompeterstraße. Nachdem sie zunächst erfolglos versucht hatten, das Fenster eines Balkons im Obergeschoss aufzubrechen, kletterten sie mithilfe einer Leiter aufs Dach des Hauses, deckten dort Teile der Bedeckung ab und stiegen so ins Haus ein. Während sie gerade dabei waren mehrere Räume zu durchsuchen, lösten sie einen Alarm aus und flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung. Ob etwas gestohlen wurde ist derzeit noch nicht bekannt.



Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen in beiden Fällen Hinweise unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.



2. Schlägerei unter Jugendlichen,



Idstein, Am Bahnhof,

Freitag, 22.12.2023, 22:20 Uhr



(fh)Am Freitagabend kam es am Banhof in Idstein zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendgruppen.

Gegen 22:20 Uhr wurde die Polizei über eine laufende Schlägerei in Höhe des Parkplatzes eines Supermarkts in Kenntnis gesetzt. Mit der Unterstützung von Polizeistreifen umliegender Dienststellen konnten vor Ort mehrere Jugendliche angetroffen werden. Es zeigte sich, dass die beiden Personengruppen zuvor zunächst in Streit geraten waren und sich anschließend mit Schlägen und Tritten traktiert hatten. Die Polizei nahm die Personalien der Angetroffenen auf und leitete Ermittlungsverfahren ein.



Zeuginnen und Zeugen der Schlägerei melden sich bitte unter der Rufnummer (06126) 9394-0 bei der Polizeistation Idstein.



3. Betrunken mit Baum kollidiert und geflüchtet,

Taunusstein-Orlen, K 699,

Samstag, 23.12.2023, 11:50 Uhr



(fh)Am Samstagmittag ist ein Autofahrer bei Taunusstein-Orlen mit einem Baum zusammengestoßen und anschließend geflüchtet. Mit der Hilfe eines couragierten Zeugen konnte der betrunkene und führerscheinlose Mann angetroffen werden.

Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge befuhr der 44-jährige Osteuropäer mit einem BMW die Kreisstraße 699 aus Richtung der Bundesstraße 417 in Richtung Taunusstein-Orlen. Dabei verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam rechts von der Fahrbahn ab, wo er mit einem Baum kollidierte. Im Anschluss ergriff der leichtverletzte Mann die Flucht. Ein aufmerksamer Zeuge nahm die Verfolgung auf und sorgte dafür, dass die Polizei den Flüchtigen antreffen konnte. Schnell erkannten die Beamten den Grund für die Flucht. Er stand zum Zeitpunkt des Unfalls unter dem Einfluss von Alkohol und besaß keine gültige Fahrerlaubnis. Nach einer ärztlichen Blutentnahme und der Erhebung einer Sicherheitsleistung durfte der 44-Jährige wieder weiterziehen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 3.500 Euro.