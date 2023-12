1. Einbrecher suchen Kindertagesstätte auf,

Bad Schwalbach (ots) - Taunusstein-Hahn, Hirschgraben,

Freitag, 01.12.2023, 16:00 Uhr bis Montag, 04.12.2023, 07:00 Uhr



(fh)Am vergangenen Wochenende sind Einbrecher in eine Kindertagesstätte in Taunusstein-Hahn eingestiegen.

Am Montagmorgen stellten Verantwortliche der Einrichtung in der Straße "Hirschgraben" fest, dass ein zum Waldrand gelegenes Terrassenfenster aufgebrochen und die Räumlichkeiten durchsucht worden waren. Anschließend hatten die Täter, ohne Beute gemacht zu haben, das Weite gesucht. Ein genauer Tatzeitpunkt lässt sich anhand der aktuell vorliegenden Erkenntnisse nicht bestimmen.



Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 bei der Polizeistation Bad Schwalbach zu melden.



2. Betrugsversuch durchschaut - Weiterhin Vorsicht geboten!

Idstein,

Montag, 04.12.2023, 08:10 Uhr



(fh)Am Montag bissen falsche Polizeibeamte bei einer Rentnerin aus Idstein auf Granit. Diese versuchten die 88-Jährige mit ihrer professionellen sowie schauspielerisch geschulten Gesprächsführung zu überzeugen, dass eine Einbrecherbande festgenommen worden sei und diese einen Zettel mit dem Namen sowie der Adresse der Seniorin mitgeführt hätten. Nun sei ihr Hab und Gut nicht mehr sicher. Die Idsteinerin zeigte sich jedoch alles andere als geschockt, legte auf und informierte die Polizei. Auch wenn hier richtig gehandelt wurde, führen solche Anrufe immer wieder zum Erfolg.



Die Polizei rät misstrauisch zu sein, sobald sich angebliche Verwandte oder andere Behörden, egal über welches Medium, melden und um Geld bitten. Ganz besonders sollte dieses Misstrauen vorhanden sein, wenn es in der Vergangenheit noch nie zu einer solchen Bitte gekommen war und zusätzlich die Übergabe nicht direkt an die Person persönlich erfolgen soll. Des Weiteren wird die Polizei sich niemals bei einem Angehörigen melden und um eine Kaution bitten. Übergeben Sie niemals Geld an Ihnen fremde Personen. Sprechen Sie zuerst mit Freunden oder Verwandten über die Situation. Sensibilisieren Sie Ihre Familienmitglieder bezüglich der Betrugsmaschen und kontaktieren Sie im Zweifelsfall immer die Polizei! Nutzen Sie hierzu die 110 oder die Telefonnummer Ihrer zuständigen Polizeistation.



3. Betrunkener Wohnmobilfahrer kontrolliert,

Oestrich-Winkel, Kirchstraße,

Montag, 04.12.2023, 23:00 Uhr



(fh)In der Nacht zum Dienstag hat die Polizei in Oestrich-Winkel nach einem Zeugenhinweis einen stark alkoholisierten und führerscheinlosen Mann aus dem Verkehr gezogen.

Um 23:00 Uhr wandte sich ein aufmerksamer Bürger an die Polizeistation Rüdesheim, da er soeben einen augenscheinlich alkoholisierten Mann beobachtet habe, der in der Kirchstraße mit einem Wohnmobil umhergefahren sei.

Eilig wurde eine Polizeistreife zur genannten Örtlichkeit entsandt, die dort das beschriebene, geparkte Fahrzeug sowie dessen Fahrer antraf. Neben den Aussagen des Zeugen lagen weitere Anhaltspunkte vor, die auf eine vorherige Fahrt des Mannes hindeuteten. Dem Fahrer wurde ein Atemalkoholtest angeboten, welchem er einwilligte und der einen Wert von knapp 2,3 Promille offenbarte. Einen gültigen Führerschein konnte er dagegen nicht vorlegen.

Dies hatte für ihn neben einer Blutentnahme auch die Sicherstellung des Fahrzeugschlüssels zur Folge. Nach der Erstattung einer Anzeige wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt.