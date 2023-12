1. Einbruch in Wohnung Idstein, Friedrich-Ebert-Straße, Sonntag, 24.12.2023, 08:05 bis 21:15 Uhr An Heiligabend drangen Unbekannte während der Abwesenheit der Bewohner in eine Wohnung in der Friedrich-Ebert-Straße ein.

Bad Schwalbach (ots) - Die Terrassentür einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses wurde aufgehebelt. Aus der Wohnung wurden Uhren und Schmuck im Wert von etwa 350 EUR entwendet. Außerdem entstand Sachschaden in Höhe von etwa 800 EUR.



Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Tel.-Nr. 06124-70780 entgegen.



2. Steine von Brücke auf Pkw geworfen



Taunusstein, B54/Magistrale, Sonntag, 24.12.2023, 18:40 Uhr



An Heiligabend wurden Steine von der Bahn-/Fußgängerüberführung an der B54/Magistrale auf fahrende Pkw geworfen. An einem+ Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 700 EUR.

Vor Ort konnten vier tatverdächtige Kinder im Alter von 7 - 12 Jahren angetroffen werden. Sie wurden den Erziehungsberechtigten übergeben. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.



Weitere Geschädigte und Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation in Bad Schwalbach unter der Tel.-Nr.: 06124-70780



3. Vandalismus an Pkw



Rüdesheim am Rhein, Taunusstraße, Sonntag, 24.12.2023, 02:00 Uhr



In der Nacht zu Heiligabend wurde in der Taunusstraße ein geparkter VW Passat von Unbekannten mit Gegenständen traktiert und erheblich beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 EUR.



Hinweise nimmt die Polizei in Rüdesheim am Rhein unter der Tel.-Nr.: 06722-91120 entgegen.



4. mit Pkw überschlagen



Idstein, L3011, zwischen Heftrich und Ehlhalten, Sonntag, 24.12.2023, 14:25 Uhr



Eine 19 Jahre alte Fahranfängerin aus Waldems kam am Sonntagnachmittag auf der kurvenreichen Strecke zwischen Heftrich und Elhalten mit ihrem Toyota nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit dem Pkw an einem angrenzenden Abhang.

Die Fahrerin kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden.



5. Unfallflucht



Eltville am Rhein, Rheingauer Straße, Sonntag, 24.12.2023, 14:00 Uhr bis Montag, 25.12.2023, 00:15 Uhr



Im genannten Zeitraum streifte in der Rheingauer Straße ein vorbeifahrendes Fahrzeug den linken Außenspiegel eines geparkten Ford Fiesta und fuhr einfach weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.



Hinweise nimmt die Polizei in Eltville am Rhein unter der Tel.-Nr. 06123-90900 entgegen.



6. Festnahme nach Einbruchversuch in Kiosk



Taunusstein, Goethestraße, Montag, 25.12.2023, 09:00 Uhr



Am frühen Montagmorgen des 1. Weihnachtsfeiertags beobachtete eine aufmerksame Bürgerin, wie eine weibliche Person sich an einem Kioskrollladen in der Goethestraße zu schaffen machte.

Die sofort alarmierte Polizei konnte eine 33 Jahre alte Wiesbadenerin noch am Tatort festnehmen.

Sie machte widersprüchliche und wirre Angaben zu dem Geschehen. Anhand der vorgefundenen Spurenlage wird ein versuchter Einbruch angenommen.

Die Beschuldigte wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Dienststelle verbracht und im Anschluss entlassen.



Wir wünschen allen Bürgerinnen und Bürgern ein frohes Weihnachtsfest!