1. In Geschäftszimmer von Altenwohnheim eingebrochen,

Bad Schwalbach (ots) - Idstein, Stettiner Straße,

Dienstag, 19.12.2023, 18:15 Uhr bis Mittwoch, 20.12.2023, 07:00 Uhr



(fh)In der Nacht zum Mittwoch haben Einbrecher ein Idsteiner Altenwohnheim heimgesucht.

Im Zeitraum von Dienstag, 18:15 Uhr bis Mittwoch, 07:00 Uhr suchten die Täter das Gelände der Einrichtung in der Stettiner Straße auf und machten sich zielgerichtet an dem Fenster zum Geschäftszimmer zu schaffen. Nachdem es ihnen gelungen war dieses aufzuhebeln, betraten sie den Raum und entwendeten mehrere Kassen samt Bargeld. Im Anschluss suchten sie unbemerkt das Weite.



Die Polizeistation Idstein erbittet Hinweise in der Sache unter der Rufnummer (06126) 9394-0.



2. Falsche Polizisten und Bankmitarbeiter melden sich,

Eltville / Niedernhausen,

Dienstag, 19.12.2023, 16:30 Uhr



(fh)In den vergangenen Tagen versuchten Betrüger auf unterschiedlichsten Wegen Bürgerinnen und Bürger aus dem Rheingau-Taunus-Kreis um ihr Erspartes zu bringen, einmal leider mit Erfolg.

In einem Fall gaben sich die Täter einer Dame aus Eltville gegenüber am Hörer als Polizeibeamte aus. Mit ihrer professionellen sowie schauspielerisch geschulten Gesprächsführung versuchten sie die Angerufenen zu überzeugen, dass ihre vermeintliche Tochter einen schweren Autounfall verursacht habe und nun festgenommen sei. Mit Hilfe einer Kaution in fünfstelliger Höhe könne die Haft abgewendet werden. Die Eltvillerin zeigte alles andere als geschockt, legte auf und informierten die Polizei.



Ein Mann aus Niedernhausen hatte weniger Glück. Er wurde von angeblichen Mitarbeitern seiner Hausbank kontaktiert und aufgefordert, aufgrund von technischen Problemen, auf Anleitung der "Mitarbeiter" mehrere Transaktionen durchzuführen. Im Glauben daran, mit einem echten Angestellten seiner Bank zu kommunizieren, kam er den Anweisungen nach und musste einige Tage später feststellen, dass rund 12.000 Euro von seinem Konto fehlten.



Die Polizei appelliert erneut an die älteren Mitbürger, bei solchen Anrufen äußerst sensibel zu reagieren und sich nicht zu übereilten Geldübergaben überreden zu lassen. Im Zweifel sollte die Polizei verständigt werden. Darüber hinaus wird in den meisten Fällen eine Rückversicherung bei der Polizei, den tatsächlichen Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen Klarheit bringen. Sollten Sie durch eine derartige Betrugsmasche geschädigt worden sein, bittet die Polizei ausdrücklich darum, sich bei den zuständigen Polizeistationen zu melden.



3. Fahrerin bei Auffahrunfall verletzt,



B 260, Bad Schwalbach/Heidenrod,

Dienstag, 19.12.2023, 16:35 Uhr



(fh)Am Dienstagnachmittag wurde eine junge Autofahrerin bei einem Zusammenstoß auf der B 260 verletzt.

Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge, befuhren um 16:35 Uhr eine 19-jährige Nissan-Fahrerin sowie eine 21-Jährige in einem Opel in dieser Reihenfolge die Bundesstraße von Bad Schwalbach in Richtung Heidenrod. Aus bislang unbekannten Gründen fuhr die Ältere der Jüngeren hinten auf. Die Vorausfahrende verletzte sich beim Unfall leicht und musste vor Ort ambulant behandelt werden. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 6.000 Euro.



4. Beschädigtes Fahrzeug nach Unfallflucht gesucht,

Taunusstein-Hahn, Kleiststraße,

Montag, 18.12.2023, 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr



(fh)Nachdem sich am Montagmittag ein Verkehrsunfall vor einem Drogeriemarkt in Taunusstein-Hahn zugetragen hat, sucht die Polizei nun das beschädigt Fahrzeug.

Am Montag wandte sich eine 82-Jährige an die Polizei, da sie am Mittag zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr einen Verkehrsunfall verursacht, diesen aber erst später entdeckt habe.

Im besagten Zeitraum sei sie mit ihrem grauen Opel Astra auf dem Parkplatz der Drogerie in der Kleiststraße beim Einparken mit einem blauen Pkw zusammengestoßen. Den eigenen Schaden stellte sie erst einige Zeit später fest.



Die Polizei in Bad Schwalbach bittet nun den Autofahrer oder die Autofahrerin, die mit einem blauen Fahrzeug zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr auf dem Parkplatz der Drogerie geparkt haben und einen frischen Unfallschaden haben, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 zu melden.