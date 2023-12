1. Fußgänger nach Kollision gesucht,

Bad Schwalbach (ots) - Niedernhausen, L 3027,

Donnerstag, 07.12.2023, 20:50 Uhr



(fh)Die Polizei in Idstein sucht nach einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Fußgänger, welcher sich am Donnerstagabend auf der L 3027 bei Niedernhausen zugetragen hat, nach dem Passanten und seiner Begleiterin.

Am Donnerstagabend, gegen 20:50 Uhr, wandte sich eine 22-jährige Fahrerin eines Seat Ibiza an die Polizei, da sie soeben beim Befahren der L 3027 einen Fußgänger touchiert habe. Der leichtverletzte Mann sei jedoch nach einer kurzen Unterhaltung mit einer Begleiterin in einen Bus gestiegen und davongefahren.

Daraufhin wurde eine Polizeistreife zur Unfallörtlichkeit entsandt. Diese befindet sich auf der Landesstraße etwa 100 Meter nach der Abzweigung zur Straße "Schöne Aussicht". Den Angaben der Autofahrerin zufolge sei sie in Richtung Wiesbaden unterwegs gewesen und habe den Fußgänger, welcher am Fahrbahnrand entlanggelaufen sei, mit dem rechten Außenspiegel touchiert. Dieser sei leicht verletzt worden. Am Fahrzeug konnten korrespondierende Schäden festgestellt werden. Der Mann und seine Begleiterin wären in den Bus der Linie 22 eingestiegen, sodass der Austausch der Personalien nicht möglich gewesen sei.



Der Fußgänger sowie seine Begleiterin werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 bei der Polizeistation Idstein zu melden.



2. Zeugen nach Zusammenstoß mit Fußgänger gesucht,

Niedernhausen-Königshofen, Am Sägewerk,

Freitag, 24.11.2023, 10:30 Uhr



(fh)Bereits am 24.11.2023 kam es im Niedernhausener Ortsteil Königshofen zu einem Verkehrsunfall mit einem Fußgänger. Erst im Nachgang wurde bekannt, dass der angefahrene Senior Verletzungen davontrug. Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen des Unfalls.

Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge übersah eine 82-Jährige bei winterlichen Wetterbedingungen beim Befahren eines Supermarktparkplatzes in der Straße "Am Sägewerk" einen 84-jährigen Fußgänger. Dieser wurde beim Zusammenstoß verletzt. Auf die Hinzuziehung eines Rettungswagens wurde vom Geschädigten vor Ort verzichtet. Am Opel entstand kein Sachschaden.

Die Autofahrerin war ihrerseits in einem Opel Meriva unterwegs gewesen.



Die Polizeistation Idstein bittet nun Zeuginnen und Zeugen des Unfalls sich unter der Rufnummer (06126) 9394-0.



3. Auf Glatter Straße in den Gegenverkehr gekommen,

Schlangenbad, Krauskopfstraße,

Freitag, 08.12.2023, 07:30 Uhr



(fh)Am Freitagmorgen kam es auf der Krauskopfstraße zwischen Schlangenbad und Wiesbaden auf winterglatter Fahrbahn zu einem Frontalzusammenstoß mit zwei Verletzten.

Gegen 07:30 Uhr befuhr eine 54 Jahre alte Idsteinerin mit ihrem VW Up die Krauskopfstraße von Wiesbaden nach Schlangenbad. Ersten Erkenntnissen zufolge verlor sie auf der glatten Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr, wo sie mit dem VW Up eines 29-jährigen Mainzers zusammenstieß. Beide Insassen wurden beim Zusammenstoß verletzt und mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden summiert sich auf rund 40.000 Euro. Die Fahrbahn war für den Zeitraum der Unfallaufnahme gesperrt.



4. Hoher Schaden bei Unfallflucht entstanden,

Taunusstein-Hahn, Röderweg,

Freitag, 01.12.2023, 13:00 Uhr bis 14:00 Uhr



(fh)Vergangenen Freitag, dem 01.12.2023, kam es vor einem Baumarkt in Taunusstein-Hahn zu einer schadensträchtigen Unfallflucht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von 13:00 Uhr bis 14:00 Uhr hatte ein Mann aus Bad Schwalbach seinen blauen Honda auf dem Parkplatz des Baumarkts abgestellt. Als er zu seinem Pkw zurückkehrte, musste er einen Schaden am linken Kotflügel feststellen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin neben dem Honda ein- oder ausparken wollte und diesen dabei touchierte. Die Höhe des Sachschadens wird auf knapp 5.000 Euro geschätzt.



Zeuginnen und Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078-0.



5. Aktueller Blitzerreport,



Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizeidirektion Rheingau-Taunus für die kommende Woche:



Montag: B 42, Gem. Eltville



Freitag: B 260, Gem. Heidenrod



Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten, auch unangekündigte Messstellen geben kann.