1. Heizung aus Schule gestohlen,

Bad Schwalbach (ots) - Niedernhausen, Lenzhahner Weg,

Freitag, 22.12.2023, 18:00 Uhr bis Dienstag, 02.01.2024, 12:15 Uhr



(fh)Im Zeitraum von Freitag, dem 22.12.2023 bis Dienstag, dem 02.01.2024 nutzten Unbekannte die ferienbedingte Schließzeit einer Niedernhausener Schule aus und brachen dort ein.

Zu einem bislang unbekannten Zeitpunkt verschafften sich die Täter über ein Fenster Zutritt in die Räume der Schule im Lenzhahner Weg, nahmen so mehrere Teile einer neuverbauten Heizungsanlage an sich und flüchteten mit dieser anschließend in unbekannte Richtung. Der Wert der Heizung beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.



Die Polizeistation Idstein ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegen.



2. Eingangsbereich mit Feuerwerkskörpern beschädigt,

Idstein, Telco Kreisel,

Freitag, 29.12.2023, 18:00 Uhr bis Dienstag, 02.01.2024, 07.15 Uhr



(fh)Zwischen Freitag und Dienstag beschädigten Unbekannte den Zugangsbereich einer Firma in Idstein mit Feuerwerkskörpern.

In dem besagten Zeitfenster suchten die Täter das Gelände einer am "Telco Kreisel" gelegenen Firma auf und bewarfen die Eingangstür mit einem Feuerwerkskörper, welcher explodierte und einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro an der Tür hinterließ. Im Anschluss suchten die Täter unbemerkt das Weite.



Hinweise zu der Sachbeschädigung werden von der Polizeistation Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegengenommen.



3. Sachbeschädigung auf Gelände von Kinderhort,

Eltville am Rhein, Wilhelm-Kreis-Straße,

Festgestellt: Montag, 01.01.2024



(fh)Über die laufenden Weihnachtsferien haben Unbekannte mehrere Sachbeschädigungen auf dem Gelände einer Kindertagesstätte in Eltville verübt.

An Neujahr stellten Mitarbeiter der Einrichtung in der Wilhelm-Kreis-Straße fest, dass sich Vandalen in den Tagen zuvor Zutritt zum Gelände verschafft und dort einen Zaun sowie Kinderspielzeuge beschädigt hatten. Im Anschluss hatten die Täter das Weite gesucht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mehrere Hundert Euro. Die Hintergründe der Tat sind derzeit unklar.



Die Polizeistation Eltville bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 zu melden.



4. Mit Steinen und Flaschen Haustür beschädigt,

Idstein, Veitenmühlweg,

Dienstag, 02.01.2024, 21:45 Uhr



(fh)Am Dienstagabend hat ein Unbekannter die Eingangstür einer Jugendwohngruppe in Idstein beschädigt.

Gegen 21:45 Uhr vernahmen Mitarbeiter der Einrichtung im Veitenmühlweg ein lautes Klirren. Als sie daraufhin nach dem Rechten sahen, entdeckten sie die beschädigte Hauseingangstür und informierten die Polizei. Es zeigte sich, dass ein Unbekannter mehrere Steine und eine Bierflasche gegen die Tür geworfen und so einen Schaden von fast 1.000 Euro verursacht hatte.

Nach der Tat konnten Zeugen eine verdächtige Person beobachten, die als Tatverdächtiger in Frage kommt.

Es handelt sich um einen etwa 35 Jahre alten und 175 cm großen Mann mit auffälligen, blonden "Dreadlocks" (Filzlocken). Er trug einen Kapuzenpullover.



Die Polizeistation Idstein nimmt Hinweise zu der Sachbeschädigung unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegen.



5. Nach Zusammenstoß geflüchtet,



Taunusstein-Wehen, Walkmühlstraße,

Samstag, 23.12.2023, 23:00 Uhr bis Mittwoch, 27.12.2023, 12:00 Uhr



(fh)Die Polizei in Bad Schwalbach sucht nach einer Unfallflucht, die sich über die Weihnachtsfeiertage in Taunusstein-Wehen ereignet hat, nach dem Verursacher oder der Verursacherin.

Die Person hatte zwischen Samstagabend und Mittwochmittag offenbar versucht, in eine Parklücke in der Walkmühlstraße einzuparken und dabei einen dort geparkten VW Golf beschädigt. Im Anschluss an den Unfall fuhr der- oder diejenige davon. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 2.000 Euro.



Hinweise erbittet die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078-0.



6. Unfallflucht hinter Getränkemarkt,



Niedernhausen, Fritz-Gontermann-Straße,

Dienstag, 02.01.2024, 07:00 Uhr bis 19:00 Uhr



(fh)Auf dem Parkplatz eines Niedernhausener Getränkemarkts ereignete sich im Laufe des Dienstags eine Verkehrsunfallflucht, zu der die Polizei Zeuginnen oder Zeugen sucht.

Den Angaben einer Idsteinerin zufolge hatte sie ihren grauen Peugeot 208 im Zeitraum von 07:00 Uhr bis 19:00 Uhr auf dem Parkplatz des Marktes in der Fritz-Gontermann-Straße geparkt. Als sie am Abend zu ihrem Pkw zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ein unbekanntes Fahrzeug gegen die vordere Beifahrerseite gestoßen war und einen Schaden von mehreren Hundert Euro verursacht hatte. Der Fahrer oder die Fahrerin war jedoch nicht seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachgekommen und einfach geflüchtet.



Die Polizeistation Idstein nimmt Hinweise zur verursachenden Person oder ihrem Fahrzeug unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegen.