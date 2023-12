Tatort: Waldems-Esch / Glashütten / B 8,

Bad Schwalbach (ots) - Tatzeit: Montag, 18.12.2023, 14:25 Uhr



(Knö)Die Feuerwehren aus Waldems und Idstein sowie die Idsteiner Polizei wurden auf die B 8 zwischen Esch und Glashütten gerufen, da dort ein Lkw zu brennen begann.

Der Fahrer gab gegenüber den Einsatzkräften an, dass er zunächst eine Rauchentwicklung aus der Motorhaube bemerkte. Als er seinen Lkw anhielt, ließ sich der Motor nicht mehr starten.

Kurz darauf schlugen bereits Flammen aus dem Motorraum.

Fahrer und Beifahrer verließen unverletzt das Fahrzeug und kurz darauf befand sich der Lkw bereits im Vollbrand.

Durch die enorme Hitzeentwicklung, beim Verbrennen der Ladung, wurde auch die Fahrbahndecke der Richtungsfahrbahn Glashütten in Mitleidenschaft gezogen. Die Bundesstraße ist derzeit nicht befahrbar. Zudem traten Betriebsstoffe aus, weswegen die Fahrbahn aufwendig gereinigt werden muss.

Die Vollsperrung der B 8 dauert noch an.

Als Brandursache wird ein technischer Defekt angenommen.