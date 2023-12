+++mehrere Einbrüche: 1.) Einbruch in Einfamilienhaus Niedernhausen, Germanenweg, Freitag, 08.12.2023, 14:00 - 20:05 Uhr Unbekannte Täter hebelten am Freitagnachmittag ein Fenster auf der Rückseite des Einfamilienhauses auf und drangen so in das Gebäude ein.

Bad Schwalbach (ots) - Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen Schmuck im Wert von 1.500 EUR.

Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 EUR.



Die zuständigen Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus haben die Ermittlungen übernommen. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Idstein unter 06126-93040 entgegen.



2.) Einbruch in Einfamilienhaus



Idstein, Fackenhöfer Weg, Samstag, 09.12.2023, 16:30 Uhr - 22:50 Uhr



Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zum rückwärtigen Teil des Grundstücks und drangen über die Terrasse durch ein bodentiefes Fenster in das Haus ein. Entwendet wurden Kleidung sowie ein Haushaltsgerät im Wert von etwa 1.700 EUR.

Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 1000 EUR.



Die zuständigen Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus haben die Ermittlungen übernommen. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Idstein unter 06126-93040 entgegen.



3.) Einbruch in Einfamilienhaus



Taunusstein Baumgartenstraße, Samstag, 09.12.2023, 11:00 - 22:15 Uhr



Unbekannte Täter verschafften sich zur Tatzeit Zugang zur rückwärtigen Terrasse und drangen von dort durch Beschädigen der Terrassentür ins Haus ein.

Entwendet wurden hochwertige Kleidung und Schmuck im Wert von etwa 20.000 EUR.

Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 1.000 EUR.



Die zuständigen Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus haben die Ermittlungen übernommen. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Bad Schwalbach unter 06124-70780 entgegen.



4.) Einbrüche in Mehrfamilienhaus



Geisenheim, Jahnstraße, Samstag, 09.12.2023, 18:30 Uhr bis Sonntag, 10.12.2023, 02:30 Uhr



Unbekannte Täter drangen im genannten Zeitraum gleich in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses ein. Zum einen wurde eine Balkontür im 1. OG aufgehebelt. Aus der Wohnung wurde jedoch nichts entwendet. Bei der zweiten Wohnung wurde die Terrassentür aufgehebelt und Schmuck im Wert von 700 EUR entwendet.



Der entstandene Sachschaden beträgt jeweils etwa 500 EUR.



Die zuständigen Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus haben die Ermittlungen übernommen. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Rüdesheim am Rhein unter 06722-91120 entgegen.



5.) Einbruchversuch in Einfamilienhaus



Taunusstein, Lindenstraße, Samstag, 09.12.2023, 15:00 - 20:00 Uhr



Unbekannte Täter versuchten im genannten Zeitraum vom rückseitigen Gartenbereich aus sich Zugang ins Haus zu verschaffen. Versuche, ein Fenster aufzuhebeln bzw. die Scheibe einzuwerfen, misslangen.



Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 EUR



Die zuständigen Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus haben die Ermittlungen übernommen. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Bad Schwalbach unter 06124-70780 entgegen.



6.) Einbruchversuch in Einfamilienhaus



Geisenheim, Schloßheide, Donnerstag, 07.12.2023, 06:30 Uhr - Freitag, 08.12.2023, 08:30 Uhr



Bereits in der Zeit von Donnerstag auf Freitag kam es an einem Einfamilienhaus zu einem Einbruchversuch. Auf der Rückseite des Hauses hebelten unbekannte Täter an einem Fenster, scheiterten jedoch.



Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 EUR.



Die zuständigen Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus haben die Ermittlungen übernommen. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Rüdesheim am Rhein unter 06722-91120 entgegen.



+++Kennzeichen entwendet



1.) Oestrich-Winkel, Rheinweg, Samstag, 02.12.2023, 17:30 Uhr bis Donnerstag, 07.12.2023, 08:00 Uhr



Im genannten Zeitraum wurde von einem Pkw Hyundai die beiden Kennzeichen RÜD-BS 102 entwendet.



Hinweise bitte an die Polizeistation in Rüdesheim am Rhein unter 06722 91120



2.) Eltville am Rhein, Matheus-Müller-Straße, Dienstag, 05.12.2023, 18:00 Uhr bis Freitag, 08.12.2023, 11:05 Uhr.



Im genannten Zeitraum wurde an einem Pkw Ford das hintere Kennzeichen RÜD-JS 883 entwendet.



Hinweise nimmt die Polizeistation in Eltville am Rhein unter 06123 90900 entgegen.



+++Mehrere Pkw zerkratzt



Walluf, Johannisbrunnenstraße, Freitag, 08.12.2023, 20:00 Uhr bis Samstag, 09.12.2023, 09:40 Uhr



Unbekannte Täter zerkratzten im genannten Zeitraum den Lack an drei geparkten Pkw. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 EUR.



Hinweise bitte an die Polizeistation Eltville am Rhein unter 06123 90900.



+++Verkehrszeichen umgeknickt



Idstein, Seelbacher Straße, Samstag, 09.12.2023, 18:00 Uhr bis Sonntag, 10.12.2023, 06:10 Uhr



In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden in der Seelbacher Straße von Unbekannten drei Verkehrszeichen umgedrückt/umgeknickt. Der Sachschaden wird auf 1.500 EUR geschätzt.



Hinweise nimmt die Polizei in Idstein unter 06126 93940 entgegen.



+++Fußgänger von Pkw erfasst



Bad Schwalbach, Adolfstraße, Samstag, 09.12.2023, 16:35 Uhr



Am Samstagnachmittag wurden in der Adolfstraße zwei Fußgänger auf einem Fußgängerüberweg von einem Pkw erfasst und zum Teil schwer verletzt.

Ein 22 Jahre alter Fahrzeugführer aus Hohenstein fuhr mit seinem Chevrolet auf der Adolfstraße, von der Bahnhofstraße kommend, in Richtung Schmidtbergplatz. In Höhe Adolfstraße 123 übersah er ein älteres Ehepaar, das den Fußgängerweg überquerte. Der 73 Jahre alte Mann wurde von dem Pkw direkt erfasst, die 65 Jahre alte Frau seitlich gestreift und zu Boden geschleudert.

Die beiden Verletzten wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Die Adolfstraße war für die Zeit der Unfallaufnahme bis 17:25 Uhr voll gesperrt.



Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Bad Schwalbach unter 06124 70780.