1. Nachtrag zur Pressemeldung vom Donnerstag, 07.12.2023: Mutter und Sohn angegriffen - Tatverdächtiger wegen versuchten Totschlags in U-Haft, Aarbergen, Hausen über Aar, Mittwoch, 06.12.2023, 19.00 Uhr (mv)Nach weiteren Ermittlungen und in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Wiesbaden ist der Angriff eines 51-jährigen Aarbergeners auf eine 36-jährige Frau aus Aarbergen und ihren 12-jährigen Sohn vom 06.12.2023 bei Hausen über Aar als versuchtes Tötungsdelikt zu werten.

Bad Schwalbach (ots) - Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei in Wiesbaden übernommen und weitergeführt. Durch die Staatsanwaltschaft Wiesbaden wurde am 08.12.2023 ein Haftbefehl wegen versuchten Totschlag gegen den 51-Jährigen erwirkt. Am Dienstag, den 12.12.2023 konnte der Mann gegen 19:00 Uhr in Aarbergen-Rückershausen lokalisiert und festgenommen werden. Der Mann soll im Verlauf des heutigen Tages dem Haftrichter vorgeführt werden.