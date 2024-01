Insgesamt verlief die Silvesternacht im Bereich der Polizeidirektion des Rheingau-Taunus-Kreises aus polizeilicher Sicht erfreulicherweise ruhig und ohne nennenswerte Vorkommnisse.

Bad Schwalbach (ots) - +++Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person+++

Gemarkung Waldems, Kreuzungsbereich B275 / L3031, 31.12.2023, 16.45 Uhr

Ein 30-Jähriger aus Grävenwiesbach verlor am Nachmittag des 31.12.2023 gegen 16:45 nach einem Abbiegevorgang auf die L3031 die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab.

Der Fahrer des Fahrzeugs wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. An seinem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.500 EUR.



+++Pkw Brand+++

Taunusstein-Hahn, Goethestr., Montag, 01.01.2024, 00.18 Uhr

Ein in der Goethestraße geparkter Audi A6 geriet aus bislang ungeklärten Gründen in Brand. Der Brand wurde von der Feuerwehr aus Taunusstein gelöscht. Aufgrund der ungeklärten Brandursache wurde der Audi sichergestellt. Der Sachschaden wird auf circa 5.000 EUR geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611-345-0 entgegen.



+++Pkw Brand+++

Niedernhausen - Oberjosbach, Finkenweg, 01.01.2024, 00.34 Uhr

Bei dem Abbrennen einer Feuerwerksbatterie unmittelbar neben einem geparkten Pkw Mercedes Benz geriet dieser in Brand. Der Brand konnte durch Anwohner mit Feuerlöschern bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwehr Oberjosbach eingedämmt werden, die den PKW schließlich vollständig löschten. Bei dem Mercedes entstand ein Schaden von ca. 15.000 EUR.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611-345-0 entgegen.



+++Brennende Großraummülltonne +++

Taunusstein - Bleidenstadt, Rudolf-Dietz-Straße, 01.01.2024, 00.45 Uhr

Der Brand einer in der Rudolf-Dietz-Straße abgestellten Papier- Großraummülltonne wurde durch die Feuerwehr Taunusstein gelöscht. Ein in unmittelbarer Nähe geparkter VW Polo wurde durch den Brand ebenfalls leicht beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 750 EUR geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611-345-0 entgegen.



+++ Betrunkenen Pkw-Fahrer kontrolliert+++

Rüdesheim am Rhein, Geisenheimer Straße, 01.01.2024, 02:00 Uhr

In der Silvesternacht führte eine Streifenwagenbesatzung eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Hierbei wurde ein Fahrzeug mit Frankfurter Kennzeichen kontrolliert, welches durch einen 46-jährigen Fahrer besetzt war. Während der durchgeführten Kontrolle konnte Alkoholgeruch aus dem Innenraum des Fahrzeugs festgestellt werden. Dem Fahrer wurde ein Atemalkoholtest angeboten, welcher zwei Promille ergab. Im Anschluss wurde dieser zwecks Sicherstellung des Führerscheins sowie Durchführung einer Blutentnahme auf die Polizeistation Rüdesheim verbracht. Nach Beendigung der Maßnahmen wurde dieser entlassen.



+++Balkonbrand+++

Aarbergen - Michelbach, Heidestraße, 01.01.2024, 03.00 Uhr

In der Heidestraße gerieten auf einem Balkon abgestellte Balkonmöbel in Brand. Die Brandursache ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht geklärt. Der Brand wurde durch die Feuerwehren aus Aarbergen gelöscht. Am Wohngebäude entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 10.000 EUR.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611-345-0 entgegen.