1. Fahrzeug überschlägt sich bei Unfall, Idstein, Bundesstraße 8 und Landesstraße 3023, Montag, 11.12.2023, 21:24 Uhr (mv)Am Montagabend kam es im Bereich der B8 bei Oberems zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Fahrzeugführern und einem umgekippten PKW.

Bad Schwalbach (ots) - Gegen 21:20 Uhr missachtete ein 48-jähriger Mann aus Glashütten in seinem VW Passat, als er beabsichtigte von Oberems auf die B8 nach Glashütten zu fahren, die Vorfahrt eines 46-Jährigen aus Brechen, welcher auf der B8 in Richtung Ems in seinem VW Caddy unterwegs war. Durch den starken Zusammenprall im Kreuzungsbereich der B8 wurde der Caddy zunächst auf die Seite gekippt und rutschte dann auf dem Dach noch einige Meter weiter. Die beiden Männer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und konnten nach der Untersuchung in einem Idsteiner Krankenhaus wieder nach Hause. An den Fahrzeugen entstand nach erster Einschätzung ein Sachschaden von 18.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.



2. Unfall mit einem Leichtverletzten und hohem Sachschaden, Landesstraße 3035 zwischen Eltville und Kiedrich, Dienstag, 12.12.2023, 06:55 Uhr



(mv)Am Dienstagmorgen kam es auf der Landstraße 3035 zwischen Eltville und Kiedrich zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden, bei dem ein Unfallbeteiligter leicht verletzt wurde. Gegen 07:00 Uhr befuhr ein 70-jähriger Rüdesheimer in seinem Ford Transit die Landstraße aus Eltville in Richtung Kiedrich. Ein entgegenkommender 72-Jähriger aus Schlangenbad, ebenfalls in einem Ford Transit unterwegs, übersah das Fahrzeug des Rüdesheimers und bog in Richtung Bundesstraße 42 ab. Bei dem Zusammenstoß auf der Kreuzung wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt und mussten in Folge dessen abgeschleppt werden. Der Mann aus Schlangenbad wurde bei dem Unfall leicht verletzt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Wiesbadener Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 25.000 Euro.



3. 10-Jähriger blendet Autofahrer mit Laserpointer, Taunusstein-Bleidenstadt, Feldbergstraße, Montag, 11.12.2023, 17:30 Uhr



(mv)Am Montagabend meldete ein Verkehrsteilnehmer, dass er aus einem Wohnhaus mit einem Laserpointer geblendet wurde. Bei dem Nutzer des Laserpointers handelte es sich wohl um ein Kind. Gegen 17:30 Uhr befuhr ein Taunussteiner mit seinem Fahrzeug die Feldbergstraße, als er aus einem Fenster eines Wohnhauses mit einem Laserpointer bestrahlt und teilweise geblendet wurde. Er konnte in dem Fenster einen Jungen ausmachen, welcher den Laserpointer nutze. Polizeibeamte der Polizeistation Bad Schwalbach nahmen daraufhin Kontakt mit der Familie auf und führten ein aufklärendes Gespräch mit dem Jungen und seinen Eltern und wiesen auf die Gefahren für die Gesundheit und den Straßenverkehr hin.

Durch die Verwendung von Laserpointern können insbesondere für die Augen erhebliche Gesundheitsgefahren, bis hin zum Verlust des Augenlichts entstehen. Darüber hinaus kann es durch das Blenden von Autofahrern, Lokführern und Piloten zu erheblichen Gefahren im Straßen-, Zug- und Luftverkehr kommen. Seit dem 01. Juni 2021 sind in Deutschland lediglich Laserpointer der Klasse 1 erlaubt. Die meisten käuflichen Produkte, insbesondere mit unklarer Herkunft, erfüllen diese Vorgaben nicht.



4. Baum stürzt auf Autobahn - hoher Sachschaden, Autobahn A3 zwischen Idstein und Niedernhausen, Montag, 11.12.2023, 13:30 Uhr



(mv)Ein umgestürzter Baum sorgte am Montagmittag für Verkehrsbeeinträchtigungen auf der A3 zwischen Idstein und Niedernhausen. Gegen 13:30 Uhr befuhr ein 23-jähriger Mann aus Bad Honnef die Autobahn in seinem Wohnmobil in Richtung Frankfurt, als plötzlich ein Baum entwurzelte und auf die Autobahn fiel. Der Wohnmobilfahrer kollidierte mit dem Baum. Ein 30-jähriger LKW-Fahrer schaffte es nicht mehr rechtzeitig zu Bremsen und kollidierte ebenfalls mit dem Baum. Die beiden Fahrzeugführer blieben glücklicherweise unverletzt. Der Baum blockierte, bis er gegen 15:15 Uhr durch die Feuerwehr entfernt werden konnte, die Standspur und zwei Fahrstreifen der Autobahn. Über die Dauer der Maßnahmen kam es zu teils erheblichen Rückstau. Eine entsprechende Rundfunkwarnmeldung erging. Die Schäden an dem Wohnmobil und dem LKW belaufen sich nach ersten Schätzungen auf ca. 19.000 Euro.