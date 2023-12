1. Verkehrsunfallflucht in Eltville - Zeugen gesucht, Eltville am Rhein, Roßpfad, Freitag, 08.12.2023, 11:15 Uhr - 14:45 Uhr (mv)Am Freitagmittag wurde in Eltville ein geparkter Pkw bei einem Verkehrsunfall beschädigt.

Bad Schwalbach (ots) - Der Verursacher flüchtete vom Tatort. Am Freitag zwischen 11:15 Uhr und 14:45 Uhr ereignete sich im Parkhaus des Kilianscenter in Eltville ein Verkehrsunfall, bei dem ein schwarzer Audi A6 beschädigt wurde. Der Audi stand ordnungsgemäß geparkt in einer der Parkbuchten. Hier streifte ein unbekanntes Fahrzeug den Audi nach ersten Ermittlungen zufolge beim Ein- oder Ausfahren aus der nebenliegenden Parkbucht und beschädigte diesen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2000 Euro beziffert. Hinweise zur Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizei in Eltville unter der Rufnummer (06123) 90900 entgegen.



2. Verkehrsunfallflucht vor Supermarkt - Zeugenaufruf, Taunusstein-Neuhof, Auf dem kleinen Feld, Donnerstag, 07.12.2023, 13:15 Uhr bis 13:45 Uhr



(mv)Am Donnerstag ereignete sich auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Taunusstein- Neuhof eine Verkehrsunfallflucht. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort ohne den Unfall zu melden. Die Geschädigte parkte ihren schwarzen Mercedes zwischen 13:15 Uhr und 13:45 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Einkaufsmarkt ab und ging ihren Einkäufen nach. Nach bisherigem Kenntnisstand beschädigte das Fahrzeug, welches sich in der Parklücke links neben der Geschädigten befand, beim Ausparken den PKW der Geschädigten. Anschließend flüchtete der Verursacher vom Unfallort. An dem Mercedes entstand ein geschätzter Sachschaden von 2000 Euro. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten die Ermittlungsgruppe in Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 70780 zu kontaktieren.



3. Versuchter Einbruch in Rohbau, Eltville am Rhein, Hauptstraße, Freitag, 01.12.2023, 09:00 Uhr bis Montag, 04.12.2023, 09:30 Uhr



(mv)Über das erste Adventswochenende versuchten Unbekannte in einen Rohbau in Eltville einzubrechen und scheiterten. Der oder die Täter betraten zunächst das Grundstück des Geschädigten in der Hauptstraße und versuchten eine Tür zu dem Rohbau aufzuhebeln. Der Versuch misslang, sodass nichts entwendet wurde. Im Anschluss flüchteten die Täter unerkannt von der Örtlichkeit. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizei Eltville unter der Rufnummer (06123) 90900 entgegen.



4. Reifen zerstochen in Niedernhausen-Niederseelbach - Zeugen gesucht, Niedernhausen, An der Heide, Samstag, 09.12.2023, 19:00 Uhr - 22:30 Uhr



(mv)Am Freitagabend kam es in Niedernhausen, im Ortsteil Niederseelbach zu einer Sachbeschädigung an einem PKW eines 48-Jährigen aus Wiesbaden. Dieser stellte seinen Seat in der Straße "An der Heide" im Zeitraum von 19:00 Uhr und 22:30 Uhr am Fahrbahnrand ab. Nachdem er bei der Heimfahrt auffällige Fahrgeräusche feststellte, stellte er zu Hause fest, dass sich im linken Hinterreifen ein Einstich befand. Durch die Beschädigung entstand ein Sachschaden in dreistelliger Höhe. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Ermittlungsgruppe der Polizei Idstein unter der Rufnummer (06126) 93940 in Verbindung zu setzen.