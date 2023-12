Vandalismus in Schlangenbad - Mehrere Einbrüche sowie Sachbeschädigungen, Schlangenbad-Bärstadt, Schützenstraße sowie weiterführender Verbindungsweg zur B260, Zwischen Freitag, 22.12.2023, 17:00 Uhr und Samstag, 23.12.2023, 09:00 Uhr (Sto) Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen kam es im Bereich der Ortsgemarkung von Schlangenbad-Bärstadt gleich zu mehreren strafrechtlich relevanten Vorkommnissen.

Bad Schwalbach (ots) - Demnach meldeten sich am Samstagmorgen mehrere Bewohner der Ortschaft unabhängig voneinander bei der Polizei und berichteten von Straftaten zu ihrem Nachteil.

Nach aktuellem Stand wurde im Bereich der Schützenstraße ein dort abgestellter Pkw der Marke Fiat beschädigt, indem die Seitenscheibe mit einem Stein eingeworfen und in der Folge Gegenstände aus diesem entwendet wurden.

Weiterhin wurden auf zwei landwirtschaftlich genutzten Flächen unweit entfernt, die Planen zweier Lkw beschädigt und diverse Gegenstände entwendet. Zudem wurde ein Wohnanhänger gewaltsam geöffnet und offensichtlich ohne Erfolg nach Gegenständen durchsucht.



Die Polizei nahm die Strafanzeigen auf und führte an den Tatorten umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch.

Derzeit wird der Gesamtschaden auf mehrere tausend Euro geschätzt.



Die Polizei in Bad Schwalbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu den Vorkommnissen machen können, sich telefonisch unter (06124) 7078-0 zu melden.