1. Vandalismus in Schulgebäude, Eltville am Rhein, Adolfstraße,

Bad Schwalbach (ots) - Donnerstag, 28.12.2023, 19:45 Uhr bis 20:00 Uhr



(fh)Am Donnerstagabend sind Unbekannte in ein Schulgebäude in der Adolfstraße in Eltville eingestiegen, haben dieses verwüstet und mehrere Gegenstände mitgehen lassen.

Gegen 20:00 Uhr erhielt die Polizei die Mitteilung über Personen die sich unberechtigt in den Räumlichkeiten der Kinderbetreuung der Schule aufhalten würden. Beim Eintreffen der Beamten konnte vor Ort niemand mehr angetroffen werden. Es zeigte sich aber, dass die Unbekannten zuvor die Räumlichkeiten betreten und mehrere Räume mit Farbe sowie Schriftzügen beschmiert hatten. Darüber hinaus wurden Gegenstände umgestoßen und verpackte Lebensmittel geöffnet und teilweise auch entwendet.

Der verursachte Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.



Zeuginnen und Zeugen, die am Donnerstagabend verdächtige Beobachtungen rund um die Schule in der Adolfstraße gemacht haben, wenden sich bitte unter der Rufnummer (06123) 9090-0 an die Polizeistation Eltville.



2. Schmuck bei Einbruch gestohlen, Taunusstein-Neuhof, Carl-Benz-Straße,

Donnerstag, 28.12.2023, 11:30 Uhr bis 19:30 Uhr



(fh)Im Laufe des Donnerstags sind Einbrecher in ein Wohnhaus in Taunusstein-Neuhof eingestiegen und an Schmuck gelangt.

Gegen 19:30 Uhr stellten die Bewohner des Hauses in der Carl-Benz-Straße, nach einer mehrstündigen Abwesenheit, fest, dass die Terrassentür auf der Rückseite des Gebäudes aufgebrochen und mehrere Wohnräume durchsucht worden waren. Aus dem Haus fehlten Schmuck und Uhren. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Täter das Gebäude auch wieder über die Terrasse in Richtung des Gartens verlassen hatten.



Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise zum Einbruch unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.



3. Verletzte bei Zusammenstoß in Kreuzungsbereich, Aarbergen-Panrod, Palmbachstraße/Wilhelmstraße,

Donnerstag, 28.12.2023, 14:30 Uhr



(fh)Am Donnerstagnachmittag ereignete sich im Aarbergener Ortsteil Panrod ein Zusammenstoß zweier Fahrzeuge, bei dem insgesamt drei Beteiligte verletzt wurden.

Um 14:30 Uhr befuhr eine 51 Jahre alte Frankfurterin mit ihrem Skoda die Palmbachstraße von Burgschwalbach kommend in Richtung der kreuzenden Wilhelmstraße. Zeitgleich näherte sich ein 68-jähriger Fordfahrer der Kreuzung aus Richtung Ketternschwalbach. Beide Fahrzeuge fuhren in die Kreuzung ein, wobei die Frankfurterin dem 68-Jährigen hätte Vorfahrt gewähren müssen. In der Kreuzungsmitte kam es zum Zusammenstoß, in dessen Folge die Fahrerin des Skoda sowie ihre beiden Mitfahrerinnen verletzt wurden. Alle drei kamen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Ford blieb unverletzt. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.



4. Aktueller Blitzerreport,



Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden im Rheingau-Taunus-Kreis ausschließlich unangekündigte Messungen statt