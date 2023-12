1. Versuchter Einbruch in Wohnhaus, Hünstetten-Beuerbach, Schöne Aussicht, Sonntag, 24.12.2023, 09:00 Uhr bis Samstag, 30.12.2023, 11:00 Uhr (mv)Unbekannte versuchten sich zwischen Heiligabend und Samstag, den 30.12.2023 Zutritt zu einem Wohnhaus in der Schönen Aussicht in Hünstetten-Beuerbach zu verschaffen, indem sie ein Fenster des Hauses aufhebelten.

Bad Schwalbach (ots) - Nach ersten Ermittlungen flohen der oder die Täter ohne Beute vom Tatort. Das Fenster des Hauses wurde beschädigt. Hinweise zu der Tat nehmen die zuständigen Ermittler der Polizei Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078 - 0 entgegen.



2. Verkehrsunfall aufgrund einer medizinischen Notlage,

Eltville am Rhein, Wörthstraße / Kiedricher Straße,

Samstag, 30.12.2023, gegen 17:30 Uhr



(mv)Am Samstagabend verlor ein 71-jähriger Kiedricher aufgrund einer medizinischen Notlage die Kontrolle über seinen weißen Opel und prallte gegen eine Hauswand. Der Mann befuhr zusammen mit seiner 69-jährigen Ehefrau gegen 17:30 Uhr die Wörthstraße in Eltville in Richtung Kiedricher Straße als er aufgrund einer bisher nicht bekannten medizinischen Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Nachdem er zunächst gegen eine Hauswand prallte, kam er an einer Mauer in der Kiedricher Straße zum Stehen. Durch den Unfall wurde die Ehefrau leicht verletzt. Der Mann kam aufgrund des medizinischen Problems in kritischem Zustand in ein Wiesbadener Krankenhaus. Das Fahrzeug des Ehepaares war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von ca. 5.000 Euro an dem Fahrzeug.



3. Betrunken gegen Mauer gefahren und geflüchtet,

Rüdesheim am Rhein, Kaiserstraße,

Samstag, 30.12.2023, 23:45 Uhr



(mv)In der Samstagnacht fuhr ein betrunkener Autofahrer zunächst gegen eine Mauer und flüchtete anschließend vom Unfallort. Gegen 23:45 Uhr vernahm eine aufmerksame Anwohnerin in der Kaiserstraße in Rüdesheim zunächst einen Knall und konnte dann einen Audi feststellen, der gegen eine Mauer im Bereich der Kreuzung Kaiserstraße / Breslauer Straße gefahren war. Während die Frau die Polizei rief, flüchtete der Fahrer in seinem Fahrzeug vom Unfallort. Durch Beamtinnen der Polizei Rüdesheim konnte das Fahrzeug in der Hugo-Asbach-Straße aufgefunden werden. Der Fahrer, ein 49-jähriger Rüdesheimer, saß nach wie vor am Steuer und war aufgrund seiner Alkoholisierung nicht im Stande aus dem Auto zu steigen. Für die Durchführung einer Blutentnahme wurde der Mann zur Polizeistation Rüdesheim gebracht. Im Anschluss wurde sein Führerschein sichergestellt und er durfte das Revier wieder verlassen.



4. Zusammenstoß mit Wildschwein führt zu Blutentnahme,

Bundesstraße 42, Fahrtrichtung Rüdesheim zwischen Frauenstein und Eltville,

Sonntag, 31.12.2023, 02:30 Uhr



(mv)In der Nacht zum Sonntag kollidierte ein 25-jähriger Geisenheimer auf der B42 mit zwei Wildschweinen. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der junge Mann war gegen 02:30 Uhr mit seinem Hyundai auf der B42 Richtung Rüdesheim unterwegs als die beiden Wildschweine zwischen Frauenstein und Eltville die Fahrbahn kreuzten und es zu dem Zusammenstoß kam. Bei der anschließenden Unfallaufnahme fielen den Beamten diverse Auffälligkeiten bei dem Fahrer auf, woraufhin der Mann den Konsum von Betäubungsmitteln einräumte. Er wurde zur Durchführung einer Blutentnahme zur Polizeistation Rüdesheim gebracht und im Anschluss an die Blutentnahme auf freien Fuß entlassen. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.