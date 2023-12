1. Von Unbekannten angegriffen worden - Zeugen gesucht, Schlangenbad, Rheingauer Straße, Mittwoch, 29.11.2023, 08:45 Uhr (fh)Am vergangenen Mittwoch, dem 29.11.2023, gegen 08:45 Uhr kam es in Schlangenbad zu einem Angriff auf eine 37-Jährige Frau und ihren 14-jährigen Sohn.

Bad Schwalbach (ots) - Die Kriminalpolizei in Wiesbaden sucht nach den ersten Ermittlungen nun nach weiteren Zeuginnen und Zeugen des Tatgeschehens.



Den derzeitigen Ermittlungen zufolge, wurden die beiden Geschädigten gegen 08:45 Uhr vor einem Wohnhaus in der Rheingauer Straße von zwei maskierten Männern unvermittelt mit Brecheisen angegriffen und verletzt. Als eine weitere Person dazukam, flüchteten die beiden Täter in unbekannte Richtung.

Sowohl die 37-Jährige, als auch ihr Sohn kamen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Beide Männer sollen etwa 180 cm groß und dunkel gekleidet gewesen sein. Einer der beiden sei mit einer Jogginghose der Marke Adidas und einem Kapuzenpullover bekleidet gewesen.



Die Kriminalpolizei in Wiesbaden bittet nun Zeuginnen und Zeugen, die am Mittwochmorgen rund um die Rheingauer Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.



2. Mann wirft Stein auf Fahrzeug und greift Fahrzeugführer an,

Lorch, Gewerbepark Wispertal,

Mittwoch, 06.12.2023, 11:40 Uhr



(fh)Am Mittwochmittag wurde ein Fahrzeugführer in Lorch von einem Unbekannten angegriffen und verletzt.

Gegen 11:40 Uhr meldete sich ein 64 Jahre alter Mann bei der Polizei und gab an, dass soeben ein junger Mann im Bereich "Gewerbepark Wispertal" einen Stein auf sein fahrendes Fahrzeug geworfen und ihn anschließend angegriffen habe.

Vor Ort trafen die entsandten Polizeibeamten den verletzten Geschädigten sowie sein beschädigtes Fahrzeug an. Seinen Angaben zufolge, sei er die besagte Straße zwischen den Hausnummern 3-9 mit seiner Mercedes V-Klasse entlanggefahren, als plötzlich ein junger Mann einen Stein in die Windschutzscheibe geworfen, ihn aus dem Auto gezogen und mehrfach ins Gesicht geschlagen habe. Der Unbekannte sei anschließend in eine nahegelegene Asylbewerberunterkunft geflüchtet.

Im Anschluss wurde die besagte Unterkunft von der Polizei zusammen mit einem Betreuer abgesucht. Eine Person die der Personenbeschreibung des Täters entsprach konnte dort nicht angetroffen werden. Der Geschädigte wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.



Der Täter soll knapp 25 Jahre alt, etwa 180 cm groß sein und dunkle lockige Haare haben. Bekleidet sei er mit einer hellblau/beigen Winterjacke und einer hellblauen Jeans. Weiterhin habe der Mann schwarz/rote Kopfhörer getragen. Der Geschädigte bezeichnete den Täter als "arabisch aussehend".



Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar. Die Ermittlungen zum Täter dauern derweil an.

Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 mit der Polizeistation Rüdesheim in Verbindung zu setzen.



3. PKW flüchtet vor Polizeikontrolle - Zeugen gesucht,

Taunusstein, Roßbachhöhe, K 703,

18.11.2023, 04.30 Uhr,



(ro)In den frühen Samstagmorgenstunden wurde eine Streife der Polizeistation Bad Schwalbach um 04.30 Uhr auf einen silbernen Mercedes E320 mit aufmerksam, der am Fahrbahnrand des Einmündungsbereichs Roßbachhöhe auf die K 703 mit laufendem Motor stand. Als die Polizeibeamten neben dem Fahrzeug ausstiegen, um den Fahrzeugführer zu kontrollieren, gab dieser Gas, fuhr in Richtung Bleidenstadt davon und entzog sich so der Kontrolle. Der Fahrzeugführer konnte jedoch im Nachgang ermittelt werden. Nach ersten Ermittlungen zufolge soll dem Mercedes auf besagter Strecke ein silberner Kleinwagen entgegengekommen sein. Die Fahrerin bzw. der Fahrer dieses Wagens wird gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.



4. Mutter und Sohn angegriffen,



Aarbergen, Hausen über Aar,

Mittwoch, 06.12.2023, 19.00 Uhr,



(ro)Am Mittwochabend kam es in Aarbergen im Ortsteil Hausen über Aar auf einem Fußweg seitlich der Bundesstraße 54 zu einer Auseinandersetzung im familiären Umfeld. Hierbei hat ein 51-jähriger Aarbergener den 12-jährigen Sohn sowie dessen 36 Jahre alte Mutter mit einem scharfen Gegenstand verletzt. Nach der Auseinandersetzung flüchtete der Tatverdächtige in unbekannte Richtung. Die beiden Geschädigten wurden hierbei verletzt und konnten nach einer ambulanten Behandlung wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Ein zufällig vorbeifahrendes Fahrzeug der örtlichen Feuerwehr unterstützte bei der ersten medizinischen Versorgung der beiden Verletzten.

Die Polizei in Bad Schwalbach hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.



5. Einbrecher gestört,



Idstein, Königsberger Straße,

Mittwoch, 06.12.2023, 09:50 Uhr bis 10:40 Uhr,



(ro)Am Mittwochmorgen versuchte ein Einbrecher in Idstein eine Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Königsberger Straße gewaltsam zu öffnen. Scheinbar wurde der Täter durch die Rückkehr des Geschädigten gestört und flüchtete ohne in das Hausinnere einzudringen. Der Einbrecher habe eine normale Statur gehabt und wird als "südländischer Phänotyp" beschrieben. Er sei mit einer schwarzen Daunenjacke, einem grauen Kapuzenpullover, hellblauen Jeans und weißen Turnschuhen bekleidet gewesen. Die graue Kapuze sei tief ins Gesicht gezogen gewesen und ein schwarzer Schal soll seinen Mund bedeckt haben. Weiterhin habe er schwarze Winterhandschuhe getragen.



Die Wiesbadener Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.



6. Fußgängerin durch PKW angefahren,



Oestrich-Winkel, Rheingaustraße,

Mittwoch, 06.12.2023, 18.00 Uhr,



(ro)Am Mittwochabend wurde eine Fußgängerin in Oestrich-Winkel beim Überqueren der Rheingaustraße von einem PKW angefahren.

Der 72-jährige Mercedesfahrer befuhr die Rheingaustraße aus Richtung Hattenheim und erkannte noch, dass die 85-Jährige die Fahrbahn in Höhe der Straße "Untere Bein" überquerte. Er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und touchierte die Fußgängerin mit seinem Mercedes leicht, sodass sie zu Boden stürzte. Die Dame wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand kein Sachschaden.