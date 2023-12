1. Zusammenstoß im Begegnungsverkehr - Beteiligter flüchtet, Heidenrod-Zorn, L 3031, Donnerstag, 21.12.2023, 09:10 Uhr (fh)Am Donnerstagmorgen ereignete sich im Begegnungsverkehr auf der Landesstraße 3031 bei Zorn ein Verkehrsunfall, bei dem lediglich eine Beteiligte vor Ort verblieb.

Bad Schwalbach (ots) - Der Zweite flüchtete vom Unfallort.

Den Angaben der 54-jährigen Porschefahrerin aus dem Rhein-Lahn-Kreis zufolge war sie am Donnerstag gegen 09:10 Uhr auf der Landesstraße 3031 von Zorn in Richtung der Bundesstraße 260 unterwegs, als ihr kurz nach der Abfahrt Nauroth ein grauer Pkw entgegenkam und sie an einer Engstelle mit dem Außenspiegel streifte. Die 54-Jährige hielt an, um sich mit dem Fahrer oder der Fahrerin des fremden Fahrzeugs auszutauschen. Dieses fuhr jedoch einfach in Richtung Zorn davon, ohne dass dessen verantwortliche Person dem vorgeschriebenen Personalienaustausch nachkam. Am Porsche entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Das flüchtige Fahrzeug müsste ebenfalls Beschädigungen am linken Seitenspiegel aufweisen.



Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem grauen Pkw machen können, melden sich bitte unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.



2. Aktueller Blitzerreport,



Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden im Rheingau-Taunus-Kreis ausschließlich unangekündigte Messungen statt