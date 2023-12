11. Dezember 2023 | Kreis Stormarn - 09.12.2023 - Großensee Am Samstag (09.

Ratzeburg (ots) - Dezember 2023) kam es gegen 16:50 Uhr in der Lütjenseer Straße in Großensee zu einem Verkehrsunfall.



Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein 37-jähriger Mann aus dem Kreis Stormarn mit einem Skoda Oktavia die Lütjenseer Straße aus Richtung Siek.

Er übersah einen am Fahrbahnrand geparkten weißen Mini und stieß mit diesem zusammen.

Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem 37-jährigen Mann ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen vorläufigen Wert von 1,94 Promille.

Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und beschlagnahmten den Führerschein.

Der Skoda- Fahrer blieb unverletzt, wurde aber vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Schadenshöhe wird auf 45.000 Euro geschätzt.



Der 37- jährige Stormarner wird sich wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung verantworten müssen.