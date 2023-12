08.

Ratzeburg (ots) - Dezember 2023 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 08.12.2023 - Geesthacht



Heute Morgen ist in der Straße Haferkoppel in Geesthacht der Dachstuhl eines Dreigenerationenhauses aus unklarer Ursache in Brand geraten.

Personen wurden nicht verletzt.



Gegen 03.45 Uhr wurden die Rettungskräfte von Feuerwehr und Polizei über einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Kenntnis gesetzt. Bei deren Eintreffen schlugen bereits Flammen aus dem Dach.



Die Bewohner des Hauses hatten dies bereits unverletzt verlassen.



Die Einsatzkräfte der Feuerwehr übernahm umgehend die Löscharbeiten und brachten die Flammen schnell unter Kontrolle.



Die Geesthachter Kriminalpolizei ermittelt zur bislang unklaren Brandursache und beschlagnahmte das Gebäude.