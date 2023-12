06.

Ratzeburg (ots) - Dezember 2023 | Kreis Stormarn - 04.-05.12.2023 - Reinbek



Im Zeitraum vom 04.12.2023, 15.00 Uhr bis zum 05.12.2023, 11.00 Uhr ist es in der Straße "Allersteiner Weg" in Reinbek zu einem Fahrzeugdiebstahl gekommen.



Unbekannte Täter entwendeten von einem Grundstück einen grauen SUV der Marke Hyundai Kona mit Hamburger Kennzeichen.



Der Schaden wird auf rund 18.000 Euro geschätzt.



Die Kriminalpolizei in Reinbek hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen, die am Tattag bzw. auch an den vorherigen Tagen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und nehmen sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 040/727707-0 entgegen.