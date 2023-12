21. Dezember 2023 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 20.12.2023 - Geesthacht

Ratzeburg (ots) - Unbekannte Täter entwendeten einen Hyundai Tucson von einer Parkfläche im Schlehenweg in Geesthacht.



Die Tat dürfte sich in der Zeit zwischen Dienstag, 19.12.2023, 17.00 Uhr und Mittwoch, 20.12.2023, 07.40 Uhr ereignet haben.



Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen SUV in der Farbe weiß mit Ratzeburger Kennzeichen.



Der Wert des Fahrzeuges dürfte bei ca. 30.000 Euro liegen.



Die Kriminalpolizei in Ratzeburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer kann Angaben zum Verbleib des Fahrzeuges machen? Wer hat in dem angegebenen Tatzeitraum verdächtige Personen in Geesthacht wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04541/809-0 entgegen.