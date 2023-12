11. Dezember 2023 | Kreis Stormarn - 10.12.2023 - Bargteheide

Ratzeburg (ots) - Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg



In Bargteheide, im Bereich der Bahnhofstraße nahmen Polizeibeamte in der vergangenen Nacht einen Tatverdächtigen fest, der zuvor versuchte, in eine Erdgeschoßwohnung einzubrechen.



Gegen 22.50 Uhr meldete sich eine Anwohnerin bei der Polizei und berichtete von einer männlichen Person, welche sich offensichtlich unberechtigt Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus verschaffen wolle.



Die Beamten der Polizeistation Bargteheide suchten das besagte Objekt auf und konnten dort einen Tatverdächtigen auf frischer Tat sichten, der gerade versuchte, ein auf Kipp stehendes Fenster zu öffnen, um sich so Zugang zu den Räumlichkeiten zu verschaffen.



Er wurde umgehend vorläufig festgenommen.



Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 54-Jährigen ohne festen Wohnsitz.



Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Lübeck wieder entlassen.



Die Kriminalpolizei Ahrensburg führt die weiteren Ermittlungen.



Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck



Sandra Kilian, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg



Hinweise: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.