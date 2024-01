02. Januar 2024 | Kreis Stormarn - 20.-31.12.2023 - Ahrensburg

Ratzeburg (ots) - In der Zeit vom 20.12.2023 bis zum 31.12.2023 kam es zu einem Einbruch in der Yorckallee sowie zu zwei Einbruchsversuchen in der Parkallee und im Buchenweg in Ahrensburg.



Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es in der Yorckallee am 29.12.2023, zwischen 15.00 Uhr bis 19.00 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter öffneten gewaltsam ein Fenster und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Angaben zur Art und Höhe des Stehlgutes können noch nicht gemacht werden.



In der Parkallee versuchten Unbekannte im Zeitraum vom 20.12.2023, 12.00 Uhr bis 29.12.2023, 16.45 Uhr über die Terrassentür in das Einfamilienhaus einzudringen, was misslang.



Auch im Buchenweg blieb es bei einem Versuch. Zwar wurde die Terrassentür gewaltsam geöffnet, aber aus dem Einfamilienhaus nichts entwendet.

Der Tatzeitraum liegt hier zwischen dem 22.12.2023, 06.30 Uhr und dem 31.12.2023, 00.15 Uhr



Die Polizei sucht Zeugen.



Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der angegebenen Straßen in Ahrensburg beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ahrensburg unter der Telefonnummer: 04102/ 809-0 entgegen.