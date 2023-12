null.

Ratzeburg (ots) - 22. Dezember 2023 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 20.12.2023 - Groß Grönau



Bereits am Mittwoch, gegen 23.00 Uhr, kam es in Groß Grönau in der Hauptstraße zu einem Einbruch in einem Bistro.



Bislang unbekannte Täter verschafften sich über eine rückwärtig gelegene Eingangstür Zutritt zu den Räumlichkeiten eines Bistros und machten sich an dem dort aufgestellten Spielautomaten zu schaffen, um so an das Bargeld zu gelangen.



Angaben zur Höhe des Stehlgutes und zur entstandenen Sachschadenshöhe können noch nicht gemacht werden.



Die Ratzeburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Wer hat zur Tatzeit in der Groß Grönauer Hauptstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen und kann sachdienliche Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04541/809-0 zu melden.