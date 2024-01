01. Januar 2024 | Kreis Stormarn - Kreis Herzogtum-Lauenburg - 31.12.2023 / 01.01.2024

Ratzeburg (ots) - Der Jahreswechsel sorgte in der Polizeidirektion Ratzeburg für eine Vielzahl von Einsätzen mit sogenannten "Silvesterbezug".



Ein Großteil der Einsätze stellten Ruhestörungen, Sachbeschädigungen sowie alkoholbedingte Streitigkeiten dar.



Für den Kreis Stormarn registrierte die Regionalleitstelle Lübeck zwischen 18.00 Uhr und 06.00 Uhr 57 Einsätze (im Vorjahr 33 Einsätze).



In Glinde, verletzte sich ein 8-jähriger Junge schwer an den Händen, nachdem er einen vermeintlich abgebrannten Böller aufhob. Er wurde umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert.

Zu seinem aktuellen Gesundheitszustand ist der Polizei gegenwärtig nichts bekannt.



Im gleichen Zeitraum wurden 45 Einsätze (im Vorjahr 29) für den Kreis Herzogtum-Lauenburg registriert.



Hervorzuheben ist hier ein Schornsteinbrand in Berkenthin, in der Ratzeburger Straße, um 01.55 Uhr. Verletzt wurde hier zum Glück niemand.



Um 05.10 Uhr brach aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer in einem Gewerbegebiet in Schwarzenbek, im Hans-Koch-Ring aus.

Die Polizei hat den Brandort zunächst beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Auch hier wurde niemand verletzt.



In beiden Kreisen gab es zudem mehrere Brände, u.a. von Mülltonnen oder Müllcontainern sowie Hecken, die vor allem die Feuerwehren aber natürlich auch die Polizei beschäftigten.



Trotz des Anstieges an Einsätzen mit polizeilicher Relevanz zieht die Polizeidirektion Ratzeburg ein positives Fazit zu einer vergleichsweisen ruhigen Silvesternacht.

Es kam auch zu keinen Übergriffen auf Rettungsdienste oder Polizeibeamte.



Die Polizeidirektion Ratzeburg wünscht ein gutes und gesundes neues Jahr!



Für Rückfragen ist die Pressestelle heute bis 12.30 Uhr erreichbar und ab dem 02.01.2024 wieder regulär besetzt.