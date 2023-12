19.

Ratzeburg (ots) - Dezember 2023 | Kreis Stormarn - 18.12.2023 - Hamfelde



Gestern Nachmittag (18.12.2023) zwischen 16.30 Uhr und 18.00 Uhr ist es in der Straße Hasenberg in Hamfelde zu einem Einschleichdiebstahl gekommen.



Nach ersten Erkenntnissen haben unbekannte Täter die Räumlichkeiten des Einfamilienhauses durch die unverschlossene Terrassentür betreten.

Anschließend durchsuchten sie die Wohnräume nach Wertgegenständen.



Zur Art und Höhe des Stehlgutes können noch keine Angaben gemacht werden.



Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt Zeugen, die in der Tatortnähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge entwendet haben.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04102/809-0 entgegen.