13. Dezember 2023 | BAB 20/ Lübeck Heute Morgen (13.

Ratzeburg (ots) - Dezember 2023) kam es im Baustellenbereich der BAB 20 zwischen der Anschlussstelle Genin und dem Rastplatz "Auf dem Karkfeld" in Fahrtrichtung Rostock zu einer Verkehrsunfallflucht und einige Zeit später zu einem LKW- Unfall.



Gegen 06:00 Uhr wurde durch Verkehrsteilnehmer eine stark mit Schotter verunreinigte Fahrbahn der Bundesautobahn 20 kurz vor der Baustelle gemeldet.

Die Beamten vor Ort stellten fest, dass in der letzten Nacht oder in den frühen Morgenstunden ein LKW nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und durch die Bankette gefahren ist. Hierbei wurde ein Kilometerschild sowie Baustellenabsicherungsmaterial beschädigt und die Fahrbahn stark verunreinigt.



Gegen 08:30Uhr kam ein Sattelzug im Eingangsbereich der Baustelle in Fahrtrichtung Rostock ebenfalls nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb auf dem Grünstreifen stehen.



Für die Dauer der Bergungs- und Reinigungsarbeiten muss die Fahrbahn ab der Anschlussstelle Genin in Richtung Rostock voll gesperrt werden.



Für die Unfallflucht sucht die Polizei Zeugen.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise auf den Verursacher geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeiautobahn- und Bezirksrevier Bad Oldesloe unter der Telefonnummer: 04531/1706-0 entgegen.