Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

Ratzeburg (ots) - 02. Januar 2024 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 30.12.2023 - Lauenburg



Am vergangenen Samstagabend (30.12.2023) gegen 22.00 Uhr, kam es in Lauenburg, in der Straße Reeperbahn, zu einem Einbruchsversuch in das dortige Jugendzentrum in dessen Folge zwei Tatverdächtige festgenommen wurden.

Die Kriminalpolizei Geesthacht führt die weiteren Ermittlungen.



Ein Verantwortlicher des städtisch geführten Jugendzentrums überprüfte das Gebäude nach einem Hinweis eines Sicherheitsdienstes. Dabei bemerkte er ein gewaltsam geöffnetes Fenster sowie eine Person vor als auch in dem Gebäude, so dass er umgehend die Polizei alarmierte.

Die eingesetzten Beamten nahmen die zwei tatverdächtigen Männer (38 und 41 Jahre alt) aus Lauenburg vorläufig fest.



Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Lübeck wurden die Tatverdächtigen nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Sie werden sich wegen des versuchten Diebstahls in einem besonders schweren Fall verantworten müssen.



Christian Braunwarth, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck



Sandra Kilian, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg



Hinweise: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.