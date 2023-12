15.

Ratzeburg (ots) - Dezember 2023 | Polizeidirektion Ratzeburg - 14.12.2023 - Wentorf bei HH



Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg



Eine Streifenwagenbesatzung der Polizeistation Wentorf nahm gestern Nachmittag (14.12.2023), gegen 14.00 Uhr einen Tatverdächtigen vorläufig fest, der zuvor versucht haben soll, in ein Einfamilienhaus in Wentorf einzubrechen.

Die schnelle Festnahme gelang durch das aufmerksame Verhalten des Bewohners und der guten Personenbeschreibung.

Wir appellieren daher erneut, bei verdächtigen Beobachtungen umgehend die Polizei über 110 zu informieren.



Besagter Bewohner bemerkte über eine Videoaufzeichnung am Haus eine Person auf seinem Grundstück in der Moorkoppel in Wentorf. Da es ihm verdächtig vorkam, wie dieser sich auf dem Grundstück des Wohnhauses bewegte, informierte er über 110 die Einsatzkräfte der Polizei.

Aufgrund der guten Personenbeschreibung konnten die Wentorfer Beamten den 62 Jahre alten Tatverdächtigen im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung noch im Bereich der Feldstraße antreffen und vorläufig festnehmen. Bei dem Festgenommenen konnte zudem Einbruchswerkzeug aufgefunden werden.

Gegen den 62-Jährigen bestehen bereits drei Haftbefehle - einer davon wegen eines Einbruchs in Reinbek im Dezember 2021.

Heute Nachmittag wurde er dem Haftrichter vorgeführt und im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.



Die weitergehenden Ermittlungen werden gegenwärtig durch die Staatsanwaltschaft in Lübeck und die Kriminalpolizei in Reinbek geführt.

Dabei werden auch mögliche Zusammenhänge zu weiteren Einbruchstaten in der Region geprüft.



