04.

Ratzeburg (ots) - Dezember 2023 | Kreis Stormarn - 02.12.2023 - Elmenhorst



Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg



Am Samstagvormittag (02.12.2023) ist es in der Schulstraße in Elmenhorst zu einem versuchten Einschleichdiebstahl gekommen.



Eine Bewohnerin des Hauses hielt sich zunächst im Obergeschoss auf und bemerkte nicht, wie ein Unbekannter durch die unverschlossene Haustür den Wohnbereich betrat.

Wenig später trafen beide im Erdgeschoß, in der Küche, unvermittelt aufeinander.



Der Unbekannte wurde sofort aufgefordert die Räumlichkeiten zu verlassen. Auf diese Ansprache reagierte er mit dem Vorzeigen eines Notizbuches und erweckte den Anschein, um Spenden bitten zu wollen. Zugleich floh er aus dem Haus in Richtung Bundesstraße.



Die informierte Streifenwagenbesatzung aus Bargteheide konnte den gut beschriebenen Unbekannten in der Fischbeker Straße Ecke Bundesstraße antreffen und vorläufig festnehmen.



Es handelte sich um einen 35 Jahre alten Mann, der über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfüge.

Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde der Mann nach Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder entlassen.



Christian Braunwarth, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck



Sandra Kilian, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg



Hinweise: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.