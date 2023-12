12. Dezember 2023 | Kreis Stormarn - 11.12.2023 - Bab 1 / Barnitz Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg Gestern Abend (11.12.2023), kam es gegen 21.25 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 1 zwischen den Anschlussstellen Bad Oldesloe und Reinfeld, in Fahrtrichtung Fehmarn.

Ratzeburg (ots) - Bei dem Unfall wurden zwei Personen leicht verletzt.



Nach bisherigem Erkenntnisstand befuhr ein 37- jähriger Mann aus Kiel aus unbekannter Ursache mit einem Mercedes-Benz Sprinter die Bundesautobahn 1 in Richtung Fehmarn. Aus ungeklärter Ursache wendete er im Baustellenbereich der Anschlussstelle Reinfeld und fuhr wieder in Richtung Hamburg auf die Fahrbahn auf. Hinter der Baustelle befuhr er den linken von drei Fahrstreifen in entgegengesetzter Richtung. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Lkw Fiat Doblo zusammen. Bei dem Verkehrsunfall wurden der 24- jährige Fiat-Fahrer und seine 25-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Sie wurden umgehend in ein Krankenhaus gebracht.



Der Kieler blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme nahmen die Beamten vor Ort Atemalkoholgeruch beim 37 Jahre alten Fahrer wahr. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,85 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt.

Der vorgelegte Führerschein des Unfallverursachers war nach ersten Ermittlungen in Deutschland nicht gültig, somit wird ebenfalls wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.



Für die Bergungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme wurde die BAB 1 in Fahrtrichtung Norden ca. 1 ½ Stunden voll gesperrt.

Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 45.000 Euro.



