02. Januar 2024 | Kreis Stormarn - 30.12.2023 - Reinbek

Ratzeburg (ots) - Am vergangenen Samstagmittag (30.12.2023) ist es in Reinbek zu einem Geldwechseldiebstahl gekommen.



Gegen 13.00 Uhr sprach ein Unbekannter einen 80-jährigen Senior auf einem Supermarktparkplatz in der Liebigstraße in Reinbek an, und bat zunächst nach einer vermeintlichen Autopanne um Hilfe und wenig später um den Wechsel von Kleingeld. Während der Glinder Senior dieser Bitte nachkam und sein Portmonee öffnete, gelang es dem Unbekannten unbemerkt von ihm Bargeldscheine von mehr als 800 Euro zu entwenden.



Der mutmaßliche Täter war ca. 55 Jahre alt, ca. 170 cm groß und sprach mit Akzent.

Er trug graue Bekleidung und eine Mütze ohne Bommel.



Die Kriminalpolizei Reinbek hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der beschriebenen Person machen? Wem ist eventuell in diesem Zusammenhang auch ein Fahrzeug aufgefallen? Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 040/727707-0 entgegen.



Der Geldwechsel-Trick



Fremde bitten das Opfer, eine Münze zu wechseln. Wenn das Opfer die Geldbörse zieht und das Münzfach öffnet, wird es vom Täter oder einem Komplizen abgelenkt.



Wenn Sie als hilfsbereiter Mensch Fremden dennoch Geld wechseln möchten, halten Sie Abstand, damit der Bittsteller nicht in Ihrer Geldbörse "beim Suchen hilft".



Lassen Sie Fremde beim Geldwechseln nicht in Ihre Geldbörse schauen.



Diese und weitere Hinweise zu den unterschiedlichsten Maschen der Täter finden Sie im Internet unter:



https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/