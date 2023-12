11. Dezember 2023 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 09.-10.12.2023 - Geesthacht

Ratzeburg (ots) - In der Nacht vom 09.12.2023, 18.30 Uhr auf den 10.12.2023, bis

02.10 Uhr, wurde ein hochwertiger BMW M3 aus der Bohnenstraße in Geesthacht entwendet.



Der Geschädigte parkte den weißen BMW M3 auf einem Parkplatz am Sparkassencenter.



Wie man in das Fahrzeug gelangen und es anschließend starten konnte, ist bislang unbekannt.



Der Wert des Pkw wird auf ca. 60.000,- Euro geschätzt.



Die Polizei bittet um Mithilfe und sucht Zeugen: Wem ist in der Bohnenstraße in Geesthacht im Tatzeitraum etwas aufgefallen? Wer kann Hinweise zum möglichen Verbleib des Fahrzeuges geben? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ratzeburg unter der Telefonnummer 04541/809-0.