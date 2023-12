14.

Ratzeburg (ots) - Dezember 2023 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 13.12.2023 - Ratzeburg



Gestern Nachmittag (13.12.2023) ist es in Ratzeburg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen.



In der Zeit von 15.30 Uhr bis 18.00 Uhr verschafften sich Unbekannte in der Straße Barkenkamp über ein gewaltsam geöffnetes Fenster Zutritt zum Wohnhaus und durchsuchten dort die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen.



Angaben zur Art und Höhe des Stehlgutes können noch nicht gemacht werden.



Die Kriminalpolizei Ratzeburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen. Wer hat am Mittwoch im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Barkenkamps in Ratzeburg beobachtet?

Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04541/809-0 entgegen.