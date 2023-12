06.

Ratzeburg (ots) - Dezember 2023 | Kreis Stormarn - 05.12.2023 - Glinde



Gestern (05.12.2023) kam es in der Straße "Groothegen" in Glinde zu einem Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus.



In der Zeit von 13.00 Uhr bis 19.00 Uhr drangen Unbekannte über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in die Räumlichkeiten einer Erdgeschosswohnung ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen.



Angaben zur Art des Stehlguts und zur Höhe des entstandenen Sachschadens können noch nicht gemacht werden.



Die Reinbeker Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer im Tatzeitraum in der Straße "Groothegen" verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen habe, melde sich bei den Beamten unter der Telefonnummer 040/727707-0.