20. Dezember 2023 | Kreis Stormarn - 19.12.2023 - Ahrensburg

Ratzeburg (ots) - Gestern (19.12.2023), gegen 17.40 Uhr, haben Einbrecher ein Einfamilienhaus in der Straße Am Rehm in Ahrensburg aufgesucht.



Die Tatzeit konnte auf Grund von Videoaufzeichnungen genau benannt werden.

Danach verschafften sich Unbekannte gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu dem Wohnhaus und durchsuchten es nach Wertgegenständen. Zur Art und Höhe des Stehlgutes können noch keine Angaben gemacht werden.



Im Starweg in Ahrensburg versuchten ebenfalls gestern unbekannte Täter, während der Abwesenheit der Bewohner, sich gewaltsam Zutritt über die Terrassentür und ein Fenster zu den Räumlichkeiten eines Einfamilienhauses zu verschaffen, was misslang. Die Tat dürfte sich ab den Mittagstunden bis 17.30 Uhr ereignet haben.



Die Kriminalpolizei in Ahrensburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die in der Nähe der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04102/809-0 entgegen.