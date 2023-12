29.

Ratzeburg (ots) - Dezember 2023 | Kreis Stormarn - 28.12.2023 - Oststeinbek



Gestern (28.12.2023) ist es zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Reihenhaus im Postweg in Oststeinbek gekommen.



Die unbekannten Täter verschafften sich zwischen 16.00 Uhr und 20.30 Uhr gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu den Wohnräumen und durchsuchten diese nach Wertgegenständen.



Angaben zu Art und Höhe des Stehlgutes können noch nicht gemacht werden.



Die Polizei sucht Zeugen.



Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Bereich des Postweges in Oststeinbek beobachtet?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Reinbek unter der

Telefonnummer: 040/727707-0 entgegen.