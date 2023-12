19.

Ratzeburg (ots) - Dezember 2023 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 18.12.2023 - Lauenburg



Gestern Mittag, gegen 12.30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Discounters Lidl im Glüsinger Weg in Lauenburg zu einem Raub eines Schulrucksackes.



Ein 11-Jähriger wurde auf dem Parkplatz unvermittelt von einem ihm unbekannten Jugendlichen von vorn umklammert und festgehalten. Ein weiterer Jugendlicher entriss ihn in dieser Situation seinen auf dem Rücken getragenen Schulrucksack. Als er sich der Umklammerung widersetzen konnte, versuchte er vergebens seinen Rucksack wieder an sich zu nehmen.



Die beiden jugendlichen Täter flüchteten mit ihrer Beute, einem Rucksack der Marke "neoxx" samt Inhalt, zu Fuß in Richtung B5 Innenstadt.



Verletzt wurde der 11-Jährige nicht.



Die jugendlichen Täter konnten wie folgt beschrieben werden.



Person 1:



- ca. 15 -17 Jahre alt - grün-blaue Nike-Schuhe - blaue Jeans -

schwarze Jacke - schwarze Mütze - leichter schwarzer Oberlippenbart



Person 2:



- ca. 15 - 17 Jahre alt - schwarze Puma-Schuhe - blaue Jeans -

schwarz-weiß gestreifte Jacke - schwarzes Basecap mit einem weißen

Stierkopf



Die Kriminalpolizei in Geesthacht hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer kann Angaben zu der Tat oder den Tätern machen? Wem sind auf dem Parkplatz im Glüsinger Weg oder in der unmittelbaren Umgebung in Geesthacht die oben beschriebenen Personen aufgefallen? Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04152 /8003-0 entgegen.